Ke Personajes llega a Mendoza con su gira nacional "Corazón ausente"

La noticia fue anunciada por Billboard a través de un artículo en el que destaca este importante logro para ambas agrupaciones, consolidando una colaboración que unió el talento y la identidad musical de Argentina y México.

La canción, que forma parte del álbum "Corazón Ausente", refleja la esencia de ambos proyectos a través de una fusión de estilos, ritmos y una historia que recorre el dolor de una ruptura y el deseo de volver a intentar una relación cuando ya parece no quedar nada.

El éxito de "De la A a la Z" también se refleja en las plataformas digitales, donde ya supera el millón de visualizaciones en YouTube y acumula más de tres millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como uno de los lanzamientos más destacados del momento. Además, cuenta con un videoclip grabado en México junto a Los Ángeles Azules y Emanuel Noir, en el que cada artista mantiene su identidad estética mientras ambas propuestas se integran de manera natural.

Este reconocimiento llega en un gran momento para la banda argentina, que recientemente cerró una exitosa gira por Europa con 17 shows en 10 países, confirmando el alcance internacional de su música. Además, Ke Personajes recibió una nominación a los Premios Juventud 2026 en la categoría "Mejor Tema en Cumbia" por su colaboración junto a J Balvin, "Celosa".

“Corazón Ausente”, el tour nacional que llega a Mendoza

“Corazón ausente”, no cuenta con canciones aisladas, cada una es parte de un mismo proceso demostrando la evolución del personaje. La transición de las mismas, abordan sentimientos personales como el caos, la desesperación y obsesión hasta llegar a la aceptación tomando conciencia a través del crecimiento para lograr encontrar el amor propio como prioridad.

El title track del álbum, aborda la dualidad que se presenta desde la portada y la introducción compuesta por Santa Fe Klan. Por un lado, muestra el dolor de alguien que no puede superar la pérdida, y por el otro, una actitud orgullosa al creer que nadie volverá a amar como él amó.

Este material cuenta con la participación de artistas invitados especiales, además de Los Ángeles Azules, a J. Balvin, aportando su arte, sus voces inmortalizando junto a la banda argentina un proyecto que será el comienzo de una etapa totalmente renovada donde comenzarán a crear sus propias canciones.

Sobre Ke Personajes

Conformada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina en el 2016, Ke personajes se consagró al éxito en el 2022 con su hit “Adiós amor”. Desde ese momento la banda recorrió con su gira toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, y ha realizado colaboraciones en vivo con importantes referentes de la música argentina como Abel Pintos, Pablo Lescano de Damas Gratis y María Becerra.

Emanuel Noir, su vocalista, comenta que se unió con el baterista Sebastián Boffeli, quien hacía contenido musical para Youtube y Emanuel se sumaba para cantar. Gracias a estos videos que realizaron y luego de haber conformado la banda con todos sus integrantes restantes con Joel Brem en teclado, Enzo Martínez en el güiro, se convirtieron en uno de los grupos más populares del momento.

El año pasado la agrupación realizó uno de los shows más grandes de su carrera en el Estadio Uno de Estudiantes de La Plata el 23 de marzo ante miles de personas. También se embarcaron en un extenso tour que visitó México, donde hicieron presentaciones por Monterrey, Guadalajara y CDMX, y por otro lado, pasaron por Paraguay, Chile y provincias de nuestro país.

A la par de esta historia musical que no para de crecer, Ke personajes dio vida a colaboraciones como “Ya no vuelvas” junto a La K’onga que han significado puntos claves en su carrera y el impacto en el público. Así como otros grandes lanzamientos como “Costumbres” de la mano de Pablo Lescano, “Uno nunca sabe” con Ulises Eyherabide y “Ya fue” con la T y la M entre otras, que siguen siendo hits en todas las plataformas.

Durante 2024, Ke personajes realizó una gira por Latinoamérica visitando países como Ecuador, Guatemala, Brasil y Perú. Además, sorprendieron con la presentación del impactante y emocionante cover de Evanescence, “My Immortal”, que se convirtió en un hit, causando tendencia y una aceptación magnífica por parte de todos. Con esta versión en español de la canción más icónica de la banda estadounidense, más la voz inigualable de Emanuel Noir, lograron mostrar el costado más emotivo y planteándose momentos del pasado y confirmando el talento característico de la banda.