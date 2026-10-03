Juana Somos Todas inicia su tercera temporada en la escena teatral mendocina

Una nueva mirada sobre Juana Azurduy

Esta mirada sobre la heroína hispanoamericana se nutrió de manera directa durante 2025, año en que el elenco realizó una gira por Bolivia. Dicha experiencia territorial permitió al equipo acercarse aún más a las raíces e historia de Azurduy, enriqueciendo la composición interpretativa del espectáculo.

El montaje cuenta con la actuación protagónica de Gisela Lorca, la dirección general de Jorge Fornés y el acompañamiento de la música en vivo ejecutada por Julio Pizarro. Esta combinación estética resulta en una puesta despojada, poética y dotada de una fuerte potencia interpretativa que ha cosechado una importante respuesta tanto por parte de la crítica especializada como de las audiencias.

A lo largo de su trayectoria, el espectáculo sumó importantes galardones, como los premios a Mejor Actuación y Mejor Música en Vivo durante su participación en el Festival Iberoamericano de Teatro en Mar del Plata (2022). Asimismo, acumula más de un centenar de opiniones favorables de espectadores en la plataforma Alternativa Teatral y el respaldo explícito de destacadas figuras del ámbito cultural.

Entre las valoraciones, la referente Liliana Moreno definió a la pieza como "una obra que hizo la diferencia en la cartelera mendocina", ponderando su dramaturgia impecable y la atmósfera exquisita creada por el equipo.

Por su parte, la crítica Laura La Hoz resaltó la actualidad ideológica del "bello, bellísimo texto", mientras que Fito Suden subrayó su carácter "sensible, actual" y una actuación y dirección "brillante, sobria y emocional". En el mismo sentido, el periodista y crítico Fausto Alfonso destacó el valor de una dramaturgia capaz de construir "un personaje complejo que se autoanaliza en escena con valentía y honestidad".

FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW