El proyecto teatral Juana Somos Todas regresa a los escenarios mendocinos el sábado 10 de octubre a las 21 para presentar una nueva función de su tercera temporada en la sala Teatro en Casa, ubicada en la Ciudad de Mendoza, con entradas disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.
Juana Somos Todas inicia su tercera temporada en la escena teatral mendocina
Con casi 40 funciones realizadas y reconocimientos internacionales, la obra que explora el lado más humano de Juana Azurduy y Manuel Belgrano se presentará en Teatro en Casa.
La propuesta escénica, que se gestó en 2019 y se estrenó oficialmente en 2022, arriba a esta presentación tras haber realizado un extenso recorrido federal e internacional por salas y festivales de Argentina y Bolivia, y a muy poco de alcanzar el hito de las 40 funciones ininterrumpidas.
La obra propone un particular y poético encuentro entre Juana Azurduy y Manuel Belgrano, alejándose deliberadamente de la mirada solemne y acartonada de los próceres para adentrarse en sus dimensiones más íntimas y terrenales. En el escenario afloran fantasías sexuales, vanidades, celos, deseos y grandezas de personajes históricos concebidos como seres de carne y hueso, revisitando la historia desde una perspectiva contemporánea y profunda.
Una nueva mirada sobre Juana Azurduy
Esta mirada sobre la heroína hispanoamericana se nutrió de manera directa durante 2025, año en que el elenco realizó una gira por Bolivia. Dicha experiencia territorial permitió al equipo acercarse aún más a las raíces e historia de Azurduy, enriqueciendo la composición interpretativa del espectáculo.
El montaje cuenta con la actuación protagónica de Gisela Lorca, la dirección general de Jorge Fornés y el acompañamiento de la música en vivo ejecutada por Julio Pizarro. Esta combinación estética resulta en una puesta despojada, poética y dotada de una fuerte potencia interpretativa que ha cosechado una importante respuesta tanto por parte de la crítica especializada como de las audiencias.
A lo largo de su trayectoria, el espectáculo sumó importantes galardones, como los premios a Mejor Actuación y Mejor Música en Vivo durante su participación en el Festival Iberoamericano de Teatro en Mar del Plata (2022). Asimismo, acumula más de un centenar de opiniones favorables de espectadores en la plataforma Alternativa Teatral y el respaldo explícito de destacadas figuras del ámbito cultural.
Entre las valoraciones, la referente Liliana Moreno definió a la pieza como "una obra que hizo la diferencia en la cartelera mendocina", ponderando su dramaturgia impecable y la atmósfera exquisita creada por el equipo.
Por su parte, la crítica Laura La Hoz resaltó la actualidad ideológica del "bello, bellísimo texto", mientras que Fito Suden subrayó su carácter "sensible, actual" y una actuación y dirección "brillante, sobria y emocional". En el mismo sentido, el periodista y crítico Fausto Alfonso destacó el valor de una dramaturgia capaz de construir "un personaje complejo que se autoanaliza en escena con valentía y honestidad".
FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW
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Obra: Juana Somos Todas
Función: sábado 10 de octubre de 2026
Hora: 21.
Lugar: Teatro en Casa (Delgado A. 272, Ciudad de Mendoza)
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Elenco / actuación: Gisela Lorca.
Dirección: Jorge Fornés.
Música en vivo: Julio Pizarro (guitarra).
Venta de entradas: Disponibles de forma anticipada a través de EntradaWeb.
En pocas palabras
- Juana Somos Todas: la obra sobre Juana Azurduy y Manuel Belgrano inicia su tercera temporada en Mendoza el 10 de octubre en Teatro en Casa.
- Encuentro Íntimo: la pieza explora el lado humano de los próceres, presentando sus fantasías, celos y grandezas.
- Reconocimientos: el espectáculo ha realizado 40 funciones, recibido premios y elogios de la crítica especializada y audiencias.