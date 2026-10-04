Fito Páez estalló de furia en pleno show: "Me tienen los h... llenos, man. Con tanto odio, tanta mier..."

"Fito Páez":

Por sus comentarios contra la seguridad durante su show en Mar del Plata pic.twitter.com/gVPo8TMlUR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 4, 2026

Los testigos dijeron que la indignación del músico rosarino fue porque los empleados de seguridad le ordenaban al público que permaneciera sentado en sus lugares. “No se dejen avasallar. Párense ustedes también”, le reclamó Páez a sus fans.

Además, agregó: “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”.

Su reclamo estuvo dirigido especialmente a quienes estaban ubicados frente al escenario y tenían a su cargo la seguridad del recital. Fito cuestionó lo que percibía como una actitud excesivamente rígida hacia los espectadores y dejó en claro que no estaba de acuerdo con el modo en que se estaba desarrollando el operativo.

El momento quedó registrado por varios de los espectadores presentes y comenzó a viralizarse. En las imágenes se puede ver al cantante detener su presentación para dirigirse al personal de seguridad y manifestar su disconformidad.

El enojo fue tal que Fito Páez habría llegado a revolear un micrófono sobre el escenario, de acuerdo con la palabra de algunos de los presentes.

Pese al reclamo, el episodio no pasó a mayores y el recital continuó con normalidad. Sin embargo, el particular reclamo del autor de Al lado del camino se convirtió en uno de los momentos más comentados de su presentación en Mar del Plata.

Fuente: tn.com.ar