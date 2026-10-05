A pocos meses del gran casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, sigue saliendo a la luz informacion sobre la feroz pelea de la cantante con sus padres.
¡Confirmado! Tini Stoessel le pidió un prenupcial a Rodrigo de Paul: la reacción del futbolista
Ángel de Brito reveló secretos explosivos del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en medio de la pelea familiar
En LAM, Ángel de Brito reveló las causas que iniciaron el enfrentamiento de Tini Stoessel con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera y confirmó el lugar que tuvo De Paul en el distanciamiento.
Según explicó, fue Alejandro Stoessel quien le aconsejó a su hija que le pidiera un contrato prenupcial a Rodrigo de Paul y que la respuesta del futbolista fue un rotundo no, lo que no cayó nada bien en el clan familiar.
Además, el conductor confirmó que sigue todo mal entre Tini y sus padres e incluso con su hermano Francisco Stoessel quien tampoco fue invitado a la boda de su hermana.
Qué miembros de la familia fueron invitados por Tini Stoessel y Rodrigo de Paul a su casamiento
Se conoció la lista de invitados al casamiento de canatante con Rodrigo de Paul.
Si bien no habrá un civil legal, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarán su amor con una mega fiesta de cuatro días en el Haras Doc.
En cuanto a los familiares de la pareja que estarán presentes en la íntima celebración del 19 de diciembre, Yanina Latorre confirmó que la cantante decidió no invitar a sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.
Gonzalo De Paul, hermano de Rodrigo, será el maestro de ceremonias por el fuerte vínculo que tiene con la cantante y el futbolista.
Cómo sera la mega fiesta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Yanina Latorre contó cómo será la mega celebración que contará con una mega producción, escenografía y súper decoración.
"Va a durar entre tres o cuatro días. Tini Stoessel va a estar en una casa, Rodrigo de Paul en otra, los amigos de Rodrigo ocuparán otra y las amigas de Tini también. La noche previa habrá una cena especial entre Tini y sus amigas y habrá sorpresas", arrancó Yanina Latorre. "La ceremonia de la tarde va a ser muy íntima y a la noche van a llegar los demás invitados", siguió.
"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.
Entre los famosos invitados, la conductora confirmó a María Becerra, Nicki Nicole, Lali Espósito, Paulo Dybala, entre otros.
En pocas palabras
- Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: Revelan detalles sobre su mediático casamiento y una tensa situación familiar.
- Contrato prenupcial: Ángel de Brito aseguró que el padre de la cantante le sugirió a Tini pedirle un acuerdo a De Paul, pero él se negó.
- Festejo de cuatro días: La pareja celebrará su unión con una mega fiesta en el Haras Doc, con invitados selectos y sin celulares.