¡Confirmado! Tini Stoessel le pidió un prenupcial a Rodrigo de Paul: la reacción del futbolista

Además, el conductor confirmó que sigue todo mal entre Tini y sus padres e incluso con su hermano Francisco Stoessel quien tampoco fue invitado a la boda de su hermana.

Qué miembros de la familia fueron invitados por Tini Stoessel y Rodrigo de Paul a su casamiento

Se conoció la lista de invitados al casamiento de canatante con Rodrigo de Paul.

Si bien no habrá un civil legal, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarán su amor con una mega fiesta de cuatro días en el Haras Doc.

En cuanto a los familiares de la pareja que estarán presentes en la íntima celebración del 19 de diciembre, Yanina Latorre confirmó que la cantante decidió no invitar a sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Gonzalo De Paul, hermano de Rodrigo, será el maestro de ceremonias por el fuerte vínculo que tiene con la cantante y el futbolista.

Cómo sera la mega fiesta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Yanina Latorre contó cómo será la mega celebración que contará con una mega producción, escenografía y súper decoración.

"Va a durar entre tres o cuatro días. Tini Stoessel va a estar en una casa, Rodrigo de Paul en otra, los amigos de Rodrigo ocuparán otra y las amigas de Tini también. La noche previa habrá una cena especial entre Tini y sus amigas y habrá sorpresas", arrancó Yanina Latorre. "La ceremonia de la tarde va a ser muy íntima y a la noche van a llegar los demás invitados", siguió.

"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.

Entre los famosos invitados, la conductora confirmó a María Becerra, Nicki Nicole, Lali Espósito, Paulo Dybala, entre otros.