¡Bombazo! La Joaqui habló tras el fin de semana de Luck Ra con Tuli Acosta y sorprendió mucho

Lejos de querer ahondar en más detalles y hablar de las últimas versiones sobre Luck Ra y Tuli, la cantante trató de desviar la conversación. "Si quieren charlamos de otra cosa”, lanzó.

Qué pasó entre Luck Ra y Tuli el fin de semana

Durante el fin de semana, Luck Ra fue contratado para cantar en un lujoso casamiento y, según explicó Pepe Ochoa en LAM, estuvo acompañado por Tuli Acosta.

"Estuvieron en el el Hilton. Luck Ra iba a cantar y se volvía. Los empleados no podían creer el operativo en los pasillos porque estaba Tuli con Luck Ra... no querían que se vieran imágenes", lanzó el panelista.

Horas antes, se viralizaron videos de Luck Ra llorando en el escenario de unos de su shows y mostrándose muy abustiado por el hate que recibió tras su separación.

Cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui

Tras sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre regresó a su programa de radio en El Observador y se metió de lleno en la separación de La Joaqui y Luck Ra.

"Ella estaba convencida que Luck Ra le iba a proponer matrimonio y el la invitó a Madrid para dejarla. Tardó cuatro días porque no se animaba. Él quería empezar a salir de joda", arrancó Yanina Latorre sobre el viaje a España en el que se produjo el fin de la pareja.

"Desde que cortó con La Joaqui, Luck Ra le saca punta. Ella se fue a Costa Rica con su mamá pero está mejor. Luck Ra ahora está deprimido porque tiene miedo a la cancelación y lo están hateando mucho", dijo sobre el presente del cantante.