¡Bombazo! La Joaqui habló tras el fin de semana de Luck Ra con Tuli Acosta y sorprendió mucho

La Joaqui reapareció luego de que salieran fuertes rumores que aseguran que Luck Ra y Tuli Acosta, la supuesta tercera en discordia estuvieron juntos en un hotel durante el fin de semana.
El miércoles por la noche, La Joaqui dijo presente en la gala de la revista Para Ti y fue consultada por los paparazzi por su separación y Luck Ra.
“Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante”, afirma en un video que se hizo viral. "¿Ya no llorás más, Joaqui?”, insitieron los periodistas y su respuesta fue contundente. "No, ya cada uno hizo su vida”, dijo.
Lejos de querer ahondar en más detalles y hablar de las últimas versiones sobre Luck Ra y Tuli, la cantante trató de desviar la conversación. "Si quieren charlamos de otra cosa”, lanzó.
Qué pasó entre Luck Ra y Tuli el fin de semana
Durante el fin de semana, Luck Ra fue contratado para cantar en un lujoso casamiento y, según explicó Pepe Ochoa en LAM, estuvo acompañado por Tuli Acosta.
"Estuvieron en el el Hilton. Luck Ra iba a cantar y se volvía. Los empleados no podían creer el operativo en los pasillos porque estaba Tuli con Luck Ra... no querían que se vieran imágenes", lanzó el panelista.
Horas antes, se viralizaron videos de Luck Ra llorando en el escenario de unos de su shows y mostrándose muy abustiado por el hate que recibió tras su separación.
Cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui
Tras sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre regresó a su programa de radio en El Observador y se metió de lleno en la separación de La Joaqui y Luck Ra.
"Ella estaba convencida que Luck Ra le iba a proponer matrimonio y el la invitó a Madrid para dejarla. Tardó cuatro días porque no se animaba. Él quería empezar a salir de joda", arrancó Yanina Latorre sobre el viaje a España en el que se produjo el fin de la pareja.
"Desde que cortó con La Joaqui, Luck Ra le saca punta. Ella se fue a Costa Rica con su mamá pero está mejor. Luck Ra ahora está deprimido porque tiene miedo a la cancelación y lo están hateando mucho", dijo sobre el presente del cantante.
En pocas palabras
- La Joaqui: "Es un capítulo cerrado, vamos para adelante" ante preguntas sobre Luck Ra y Tuli Acosta.
- Rumores de Tuli Acosta: Se especula que Luck Ra y Tuli habrían estado juntos en un hotel durante el fin de semana.
- Separación Luck Ra y La Joaqui: Yanina Latorre detalló que la ruptura ocurrió en Madrid, y que Luck Ra está deprimido por el hate recibido.