Barbie Vélez confesó que se siente una señora de 80 años y le dijeron de todo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKj-YXpHIVy%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta)

Sos esa amiga que te lleva hasta el hilo y aguja en las fiestas”, le preguntó un seguidor a lo que Barbie contestó: “¡Sí! Me causó mucha gracia este mensaje porque no puedo creer que tenga un costurero! Por momentos siento que tengo 80 años, porque te juro que vos me encontráis y me decís ‘dame esto para el dolor de cabeza, una curita o un costurero y todo lo tengo!”.

Divertida acompañó su revelación con una imagen del kit de elementos de costura que lleva en su cartera y sus fans no pararon de felicitarla por estar siempre preparada.

Días antes, Barbie compartió una foto y recibió un inesperado comentario. La rubia publicó una imagen para promocionar una línea de ropa y si bien se llevó todos los elogios, una follower la comparó con Laurita Fernández.

"En un momento creí que era Laurita Fernández. Estas igual", escribió su seguidora mencionando a quien fuera la supuesta tercera en discordia entre Barbie Vélez y Fede Bal.