salma hayek bikini sports.jpg A sus 58 años, Salma Hayek posó en micro-bikini en la tapa de Sports Illustrated.

"¡Es tan extraño! Tengo casi 60 años! A estas alturas, ni se me habría pasado por la cabeza. Lo primero que te da es... ¿cómo se dice?... el síndrome del impostor. El síndrome del impostor te afecta inmediatamente", dice Salma Hayek en la revista.

Desde un yate, Salma Hayek se suma a las transparencias off-white

Siempre glam, Salma Hayek viajó a las playas de Ibiza para celebrar sus 58 años y, además, protagonizar un desfile imparable de tendencias veraniegas.

Como no podía ser de otra manera, las transparencias en clave off-white no quedaron afuera de sus elecciones llevándolas en una túnica de inspiración boho chic.

SALMA HAYEK YATE.jpg

Salma Hayek eligió una túnica off-white para llevar sobre su bikini taparrabos color turquesa y divertida la mostró con un video donde se la ve bailando divertida.

Salma Hayek reina de la enteriza XS

Feliz y orgullosa con su presente, Salma Hayek celebró su cumpleaños a bordo de un yate y compartió con sus followers los looks que llevó para sus paseos marítimos.

Dueña de una figura impactante, Salma Hayek no dudó en sumar a su lista de elegidos una enteriza ultra cavada con print rayado de colores de inspiración boho chic.

SALMA HAYEK ENTERIZA.jpg

Salma Hayek eligió un diseño con escotazo halter y espalda al descubierto que mostró desde todos los ángulos. "Fotos de cumpleaños en bikini, ¡feliz cumpleaños 58 para mí! P.D. ninguna de estas fotos es del pasado", escribió Salma junto al álbum que recibió miles de likes.