Falleció Ximena de Tezanos Pinto conocida como "la vecina de Cristina"

Su sobreexposición alcanzó su punto máximo durante el año 2022, un período marcado por multitudinarias vigilias, manifestaciones de apoyo a la exmandataria y fuertes tensiones en la vía pública.

Tras el intento de magnicidio contra la ex jefa de Estado en las puertas del inmueble, el departamento de Tezanos Pinto y sus dinámicas cotidianas ingresaron en el radar de las investigaciones judiciales y de los focos informativos, exponiendo ante la opinión pública detalles de su vida personal y de sus vínculos políticos.

A pesar del declive en la intensidad de las concentraciones en Recoleta con el paso del tiempo, Tezanos Pinto preservó una participación activa en el debate público.

A través de sus perfiles en plataformas digitales, continuó difundiendo posturas severamente críticas hacia el kirchnerismo y compartiendo fragmentos de su rutina hasta sus últimas apariciones informales.