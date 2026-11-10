Falleció Ximena de Tezanos Pinto conocida como "la vecina de Cristina"

Ximena de Tezanos Pinto, la mujer que saltó a la notoriedad pública como "la vecina de Cristina Kirchner", falleció a los 59 años. Su muerte provocó una inmediata repercusión en las redes sociales y los medios de comunicación, donde su figura se había consolidado como un personaje recurrente en las coberturas del convulso escenario político argentino.
Residente del sexto piso del emblemático edificio ubicado en la intersección de las calles Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, Tezanos Pinto cobró protagonismo mediático por habitar la vivienda situada exactamente encima del departamento de la expresidenta.
Desde ese balcón estratégico, convirtió su hogar en un escenario de protesta visual y sonora mediante la exhibición de banderas, carteles con consignas opositoras y frecuentes intervenciones directas ante los cronistas de televisión.
Su sobreexposición alcanzó su punto máximo durante el año 2022, un período marcado por multitudinarias vigilias, manifestaciones de apoyo a la exmandataria y fuertes tensiones en la vía pública.
Tras el intento de magnicidio contra la ex jefa de Estado en las puertas del inmueble, el departamento de Tezanos Pinto y sus dinámicas cotidianas ingresaron en el radar de las investigaciones judiciales y de los focos informativos, exponiendo ante la opinión pública detalles de su vida personal y de sus vínculos políticos.
A pesar del declive en la intensidad de las concentraciones en Recoleta con el paso del tiempo, Tezanos Pinto preservó una participación activa en el debate público.
A través de sus perfiles en plataformas digitales, continuó difundiendo posturas severamente críticas hacia el kirchnerismo y compartiendo fragmentos de su rutina hasta sus últimas apariciones informales.
En pocas palabras
- Ximena de Tezanos Pinto, conocida como "la vecina de Cristina Kirchner", falleció a los 59 años.
- La mujer residía en el sexto piso del edificio de la calle Uruguay y Juncal, en Recoleta, departamento superior al de la expresidenta.
- Desde su balcón, Tezanos Pinto se convirtió en un personaje mediático por sus protestas contra el kirchnerismo.