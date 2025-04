Walmart pone de oferta un artículo que no puede faltar en ninguna casa, a un precio sorprendente

Walmart está ofreciendo el paquete de 24 unidades de pilas Energizer MAX AA a $14.74, cuando su precio original era de $19.97, lo que representa un ahorro de $5.23 o un 26% de descuento. Esta reducción de precio convierte a esta oferta en una oportunidad ideal para abastecerse de pilas alcalinas de alta calidad a un costo por unidad de apenas 61.4 centavos.

oferta.jpg La inigualable oferta de Walmart.

Características destacadas

24 pilas alcalinas tipo AA de larga duración

tipo AA de larga duración Tecnología que mantiene la carga hasta 12 años en almacenamiento

Protección contra fugas durante hasta 2 años después de agotarse

Rendimiento superior en dispositivos de alta demanda

Compatibilidad con todo tipo de aparatos que requieren pilas AA

Los usuarios de este producto han compartido opiniones mayoritariamente positivas, otorgándole una calificación de 4.4 estrellas sobre 5, basada en más de 9,400 reseñas. Muchos compradores destacan el rendimiento de estas pilas en dispositivos de uso cotidiano.

"Cambié a esta marca desde otra muy popular que solía comprar fielmente, después de un problema terrible que tuve", comenta Christina, una usuaria verificada. "No he tenido ningún problema con estas pilas y estoy usando exactamente los mismos accesorios. Me quedaré con esta marca".

Por qué conviene aprovechar esta oferta de Walmart

Para dimensionar el valor de esta promoción, basta considerar que el paquete de 16 unidades de las mismas pilas Energizer MAX AA tiene un precio actual de $11.40, lo que equivale a 71.3 centavos por unidad. Esto significa que el paquete de 24 unidades en oferta proporciona no solo más pilas sino también un mejor precio unitario.

La durabilidad es otro factor destacable de estas pilas alcalinas. Según el fabricante, pueden mantener su carga hasta por 12 años mientras están almacenadas, lo que permite comprarlas en mayor cantidad sin preocuparse por su deterioro. Además, cuentan con tecnología que previene fugas dañinas hasta por dos años después de haberse agotado, protegiendo así los dispositivos.

Walmart.png Walmart cambia radicalmente en todas sus tiendas del país.

Esta oferta está disponible por tiempo limitado, tanto en la tienda online como en sucursales físicas de Walmart, sujeta a disponibilidad. Los interesados pueden aprovechar la entrega a domicilio con llegada estimada para el día siguiente si realizan su pedido dentro del plazo especificado.

Con la temporada de mayor consumo energético aproximándose, contar con un stock suficiente de pilas resulta especialmente conveniente para mantener funcionando dispositivos esenciales y de entretenimiento en el hogar.

Diario Uno no está afiliado a Walmart ni tiene ninguna relación comercial con esta empresa. Esta nota periodística se publica con fines informativos y no constituye una recomendación de compra. Diario Uno no participa ni se beneficia de manera alguna de la oferta mencionada.