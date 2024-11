Subastan por 6,2 millones de dólares una insólita obra de arte en Nueva York

La pieza fue un fenómeno total y estuvo en boca de todos, pero tuvo que ser retirada de la vista por las polémicas. Sin embargo, el artista italiano logró vender tres ediciones de entre 120.000 y 150.000 dólares, según el Los Angeles Times, que habló con la galería de arte que se encargó de las ventas.

El miércoles 20 de noviembre de 2024, un empresario chino se animó a pagar más de 40 veces el precio por el que fue subastada años atrás. El hombre adquirió un certificado de autenticidad que le da autoridad para adherir una banana a la pared y llamarla "Comedian" en la subasta de Sotheby's en Nueva York. Según las recomendaciones del artista italiano, la fruta debe reemplazarse aproximadamente cada 7 días, lo que da cuenta de cuán efímera puede ser esta obra de arte.

La puja comenzó en 800.000 dólares y en poco tiempo subió a 2 millones, mientras el subastador bromeaba entre líneas por la atención que estaba recibiendo dicha obra de arte. El golpe final de martillo fue de 5,2 millones de dólares, que no incluía aproximadamente el millón de dólares en cuotas a la casa de subastas de Nueva York que tiene que pagar el comprador, un empresario chino.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana !!! @spacex Sotheby’s I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This .jpg