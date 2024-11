La razón por la que Emma Watson lleva una botella de ginebra en su bolso

Emma Watson es la reconocida actriz que se volvió popular con sus interpretaciones en Harry Potter. La sagaz actriz proveniente de Inglaterra ha tenido otros papeles destacables, pero no sólo se dedica a la actuación. También posee estudios universitarios relativos a la literatura, mantiene un canal de You Tube donde sube reseñas y entrevistas a autores destacados y además lleva a cabo acciones en el campo feminista con su organización He For She.