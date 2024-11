Este hombre de California estuvo perdido durante 25 años y fue encontrado de una manera increíble

Un hombre perdido y una búsqueda de más de 25 años

El sorprendente hallazgo ocurrió cuando su hermana reconoció una foto suya en un artículo en línea, según informaron las autoridades.

california, estados unidos.jfif La ciudad de California fue testigo de un hecho de reencuentro familiar.

El hombre, desaparecido desde agosto de 1999, fue encontrado sentado en una acera en Los Ángeles a principios de este año. Su historia salió a la luz a través de una página de GoFundMe, la cual fue creada por su hermana mayor, quien ahora busca recaudar fondos para su traslado médico.

“Desapareció sin dejar rastro. Ni siquiera se encontró su vehículo”, compartió la hermana en la publicación. “Todo este tiempo estuve buscando restos no identificados. ¡Estoy tan agradecida de encontrarlo con vida!”.

La revelación comenzó cuando un artículo publicado en mayo por USA Today solicitaba ayuda del público para identificar a un hombre no verbal hospitalizado en Lynwood, California. La hermana, al leer el artículo, contactó al Departamento del Sheriff del Condado de Lassen, convencida de que el hombre era su hermano perdido.

Horas más tarde, las huellas dactilares confirmaron la identidad del hombre, desaparecido desde 1999 en Doyle, California. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles fue clave en esta confirmación, logrando cerrar un capítulo de incertidumbre para la familia.

Las canciones que le gustaban al hombre perdido

La Nor-Cal Alliance for the Missing, organización sin fines de lucro que trabajaba en el caso desde 2016, calificó el reencuentro como un “milagro largamente esperado”. Según la organización, el hombre está aprendiendo a caminar nuevamente y no puede comunicarse verbalmente. Al parecer, contaba con alguna especie de padecimiento mental.

A través de GoFundMe, la hermana en la actualidad busca apoyo para cubrir los costos médicos y de cuidado, incluyendo un dispositivo para reproducir las canciones favoritas de su hermano, como Sailing y Time After Time, con la esperanza de estimular su memoria.

La familia pretende transmitir que lo sucedido es un recordatorio de que nunca es tarde para encontrar a un ser querido perdido.