Estas personas se reúnen en Nueva York para hacer música todas juntas un solo día y suenan genial

Gaia Music Collective es una comunidad dedicada a la música que tiene su sede en Nueva York. Su misión es demostrar que hacer música en colectivo es una experiencia profundamente enriquecedora y esencialmente humana, accesible para todos.

A diferencia de muchas comunidades musicales que exigen audiciones rigurosas, compromisos de ensayo demandantes, expectativas perfeccionistas o cuotas elevadas, Gaia ofrece un espacio diferente: un lugar donde las personas pueden expresarse tal como son, cantar con libertad y disfrutar de la música mientras hacen nuevas amistades.

La serie "One-Day Choir" de Gaia Music Collective está diseñada para reunir a personas, fomentar la comunidad y disfrutar de la música de forma relajada. Cada evento es liderado por Matt Goldstein, fundador de Gaia y experto en música vocal, quien guía a los participantes en la exploración de una pieza musical en una sola sesión.

Lo que pasa en estos encuentros:

No importa si alguien es un cantante experimentado o si es la primera vez que participa en un coro, Gaia Music Collective valora todos los niveles de experiencia y ofrece un espacio acogedor donde cada persona puede cantar desde el corazón y ser parte de una experiencia musical única.

Éste es un ejemplo de cómo suenan los participantes de One-Day Choir en una canción de Radiohead, el clásico hit de Creep:

Embed - Gaia Music Collective on Instagram: "The harmonies in the bridge that last “run” hurts so good “Creep” One-Day Choir Originally by @radiohead Led & arranged by @kenterdavies @gymnopedie_bk #singing #harmony #acapella #vocals #choir #community #nyc"