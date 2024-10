El drama de los evacuados por el huracán Milton y el temor de ya no encontrar nada a su regreso

Hace dos semanas, esta mujer decidió refugiarse en su casa del huracán Helene. Tuvo que ser rescatada cuando una de las paredes comenzó a tener filtraciones y su hogar, el mismo que había decidido proteger, comenzó a inundarse. Las autoridades casi declaran la casa inhabitable. Cuando haya pasado el huracán Milton, es posible que la vivienda ya no exista y su dueña lo sabe.

Esta vez, M.L. Ferguson prefirió no arriesgarse. Ante la llegada del huracán Milton, decidió que lo mejor era evacuar. Ya no quería riesgos. Hace dos semanas podría haber muerto. No obstante, ese consuelo no es suficiente. La tristeza y desazón ganan la batalla.