El acuerdo judicial

Los usuarios tienen derecho a reclamar hasta 2.500 dólares por pérdidas financieras relacionadas con transferencias o retiros no autorizados de sus cuentas. El período de elegibilidad abarca desde agosto de 2018 hasta agosto de 2024, siempre que los afectados no hayan recibido reembolsos previos por parte de Block Inc., Cash App Investing o terceros.

Las compensaciones disponibles para los usuarios incluyen:

Reembolso por pérdidas directas de hasta 2.500 dólares

Compensación por tiempo perdido (hasta tres horas a 25 dólares por hora)

por hora) Restitución por pérdidas en transacciones no reembolsadas

Proceso de reclamo

Por el acuerdo judicial, Cash App deberá pagar hasta 2.500 dólares a sus usuarios.

Los usuarios afectados tienen hasta el 18 de noviembre de 2024 para presentar su reclamo a través del sitio web oficial del acuerdo judicial. Para participar, deben completar un formulario detallando las pérdidas sufridas y proporcionar la documentación necesaria que respalde su caso.

La plataforma estableció que cada usuario debe presentar un único formulario de reclamo, incluso si posee múltiples cuentas. En estos casos, los titulares deben incluir toda la información relevante de sus diferentes cuentas en una sola solicitud para facilitar el proceso de revisión.