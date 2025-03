La curiosa razón por la que Scarlett Johansson no se toma fotos con sus fans

scarlett johansson casada.jpg Scarlett Johansson tiene 40 años de edad y nació en Manhattan, Nueva York.

Las declaraciones de Scarlett Johansson

Cabe destacar que la estrella de Black Widow confesó: “No significa que no agradezca, por supuesto, que la gente sea fan o que se alegre de verme. Pero siempre les digo: 'No estoy trabajando'. [Y eso significa] que no quiero que se me identifique como alguien que está en este momento y lugar contigo. Estoy haciendo lo mío".

En este contexto, la actriz compartió que cuando se encuentra en eventos de la industria, alfombras rojas, o haciendo su trabajo, está feliz de tomarse fotos con sus seguidores.

Por otro lado, la actriz neoyorkina comentó que es una persona reservada, y valora a sus amistades cercanas. “Mi familia es muy valiosa para mí, al igual que su privacidad. El anonimato de mis hijos es muy valioso para mí”, reveló Scarlett.

La estrella de Marvel tiene a su hija de Rose, de 10 años, que comparte con su exmarido Romain Dauriac, y a su hijo Cosmo, de 3 años, con su esposo Colin Jost. Según comentó, su hija ha mostrado interés en hacer videos para su compañía de belleza, The Outset. Sin embargo, Johansson no le da permiso a Rose, porque es muy pequeña, y porque quiere que esté fuera de cámara.

Scarlett-Johansson-Colin-Jost1.jpg Scarlett Johansson y Colin Jost en la alfombra roja.

“Lo que pasa con ser una figura pública es que la idea de ser reconocida y celebrada es divertida, pero luego nunca puedes volver a guardarla. La realidad es que eso implica una pérdida enorme", confesó Scarlett.