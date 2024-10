TE PUEDE INTERESAR: El antes y después de Justin Bieber a más de 10 años de su hit "Baby"

Concretamente, los seguidores de Justin Bieber unieron las letras de la canción, que hablan de soledad, aislamiento y el costo emocional de la fama a una edad temprana con la figura de Sean Diddy Combs, un hombre que tuvo contacto cercano con Bieber durante los inicios de su carrera.

justin bieber.png Justin Bieber podría haberle dedicado una canción a Diddy Combs.

‘Lonely’, lanzada en 2020 como parte del álbum ‘Justice’, siempre fue una bandera de “confesión” por parte del canadiense. Es que Justin Bieber canta sobre la presión y el sufrimiento que sintió al convertirse en una estrella mundial siendo apenas un niño, con la vigilancia de extraños y también la complicidad de los medios de comunicación.

diddy combs.jpeg Sean Diddy Combs se encuentra en prisión y sin poder pagar su fianza.

Entre las frases que se destacan de ‘Lonely’, hay una que ha tomado mayor énfasis por parte de los internautas: “Everybody knows my past now / Like my house was always made of glass” (“Todos conocen mi pasado ahora / Como si mi casa siempre hubiera sido de vidrio”), vinculándose directamente con el nexo que tenía el joven cantante y el productor que ahora está tras las rejas.

Esta teoría, que por ahora no cuenta con confirmación ni negación por parte de Justin Bieber, tiene sus fundamentos en que Sean Diddy Combs ayudó desde muy pequeño al canadiense, por lo que podría referirse a él como una persona que lo alejó del resto, generando soledad y tristeza. De hecho, ‘Lonely’ ha sido tomada como una canción con tono desgarrador que evidencia una profunda sensación de aislamiento y vulnerabilidad.