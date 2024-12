Florida, California o Arizona: en qué estado conviene jubilarse para vivir mejor y gastar menos dinero

Sabemos que la jubilación es una etapa de la vida en donde se disfruta todo lo trabajado, por lo que contar con ahorros y planificar el estado para retirarse será primordial en aquellos ciudadanos que deseen vivir bien.

jubilacion, estados unidos.jpg Estos son los mejores estados para jubilarse en Estados Unidos.

Según una encuesta reciente de AARP (American Association of Retired Persons, organización sin fines de lucro que atiende las necesidades de las personas mayores de 50 años), el 20 % de los estadounidenses que superan las cinco décadas no tienen ahorros para la jubilación y más de la mitad se preocupa de no tener suficiente dinero para llegar a esta etapa. Por lo tanto, eso supone un problema a mediano y largo plazo.