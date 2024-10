El sorprendente lanzamiento que Taylor Swift tiene preparado para este Black Friday

It’s a 2am surprise- The Tortured Poets Department is a secret DOUBLE album. I’d written so much tortured poetry in the past 2 years and wanted to share it all with you, so here’s the second installment of TTPD- The.jpg

La interprete de "Lover" lanzará un libro con fotografías exclusivas de su gira "The Eras Tour" y además, una edición especial en vinilo y CD de su último disco "The Tortured Poets Deparment: The Anthology". Los fanáticos podrán comprar los productos justo para la fecha del Black Friday, en una cadena de tiendas reconocida de Estados Unidos.

El lanzamiento especial será el 29 de noviembre, en los supermercados Target. Esta edición consta de "The Official Eras Tour Book", que es un libro con fotografías y reflexiones sobre la gira. Tiene 256 páginas que incluyen 500 fotos, e incluso muestra los ensayos y el detrás de escena de los shows de Taylor Swift y costará US$39.99.

In summation We have officially wrapped the European leg of The Eras Tour. With it came the most passionate crowds I've ever played for, new traditions in the show, and an entirely new era added in. It was a more hect