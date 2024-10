El estado de Nueva York pagará miles de dólares a propietarios: cómo reclamarlos

Estos fondos no reclamados provienen de diversas fuentes: cuentas bancarias olvidadas, depósitos de seguridad no devueltos, cheques no cobrados y más. Con el paso del tiempo, estas sumas se acumulan en las arcas estatales, formando un fondo considerable que supera los 4.000 beneficiarios solo en Orange County.

¿Cómo saber si tienes dólares esperando?

El proceso para verificar si eres uno de los afortunados es sencillo y gratuito. La Oficina del Contralor del Estado de Nueva York mantiene una base de datos actualizada donde puedes buscar tu nombre o el de tu empresa. Esta herramienta es accesible para todos y muestra incluso cantidades tan pequeñas como $3 que datan de 1985.

Para iniciar tu búsqueda, sigue estos pasos:

Visita el sitio web del Contralor en osc.state.ny.us/ouf

Ingresa tu nombre en la base de datos de fondos no reclamados

Si apareces en la lista, elige una de las opciones para reclamar tu dinero

Es importante destacar que no hay ningún costo asociado con la recuperación de estos fondos. El estado de Nueva York facilita el proceso para que los residentes puedan reclamar lo que les pertenece sin complicaciones ni intermediarios.

Si bien el estado mantiene estos fondos indefinidamente, existe un incentivo para actuar con prontitud. Después de varios años sin ser reclamado, el dinero pasa al fondo general del estado para financiar programas y servicios públicos. Aunque esto beneficia a la comunidad en general, significa que podrías perder la oportunidad de recuperar lo que te pertenece.

La noticia de estos fondos no reclamados llega en un momento en que muchas familias y negocios podrían beneficiarse de un impulso financiero inesperado. Ya sea una pequeña suma o una cantidad significativa, cada dólar cuenta en la economía actual.