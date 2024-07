Cómo es el raro billete de 1 dólar que vale US$10.000

Dólar1.jpg

Su impresión frontal es en rojo y negro, presentando un retrato de George Washington en el centro y una escena de Cristóbal Colón y su tripulación avistando América a la izquierda. La leyenda "La Ley de 3 de marzo de 1863" aparece verticalmente en el borde izquierdo, y el sello y la numeración pueden variar en color entre marrón, rojo y azul.

En el reverso, conocido coloquialmente como greenback, el billete exhibe un diseño de fondo de seguridad con múltiples rosetas y el valor "UNO" en los laterales. En el centro, un gran rosetón contiene el texto en mayúsculas "Estados Unidos de América". Este diseño central se asemeja a un caballete, de ahí su nombre coloquial de "reverso del caballete".

Cómo es el billete de 1 dólar

Según Coin Value Look Up, los billetes de esta serie, clasificados como finos, se venden entre 125 y 400 dólares. Sin embargo, la cantidad puede aumentar significativamente para los ejemplares no circulados y con calidad de gema, alcanzando precios entre 4.000 y 10.000 dólares. La razón detrás de este alto valor radica en la rareza y las características únicas de estos billetes.

Entre los billetes de un dólar de 1917, se encuentran variantes conocidas como "mula". Estos se distinguen por la ubicación del número de la placa posterior. Si el número de la placa está en la posición de las 6 en punto en el reverso, es una "mula". Si está más cerca de la posición de las 4 en punto, no lo es.

Además, los errores tipográficos en estos billetes son extremadamente deseables, con menos del 0,5% de los billetes de Friedberg 38 (dólar de 1917) presentando errores. Esta baja cantidad contribuye a su alto valor en el mercado de coleccionistas.

El billete de 1 dólar de 1917 es una verdadera joya en el mundo de la numismática estadounidense. Su diseño detallado y sus características únicas lo convierten en una pieza extremadamente valiosa para los coleccionistas