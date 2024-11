Rituales: ¿qué significa poner una hoja de laurel abajo del placard?

Realizar el ritual descripto sería una buena manera de atraer beneficios inmediatos en lo energético, pero también una buena manera de lograr que la ropa esté siempre delicadamnete perfumada, libre de polillas y otros insectos.

Estas son las razones por las que deberías poner una hoja de laurel en la guantera de tu auto (1).png

En el mismo sentido, las hojas de laurel también pueden colocarse en los bolsillos o pliegues de las prendas (sacos, pantalones), así como en las esquinas del guardarropa.

No obstante, existe una regla importante que no hay que olvidar y es que las hojas planta aromática no deben ser frescas, sino secas. Por lo tanto, cada diez días o dos semanas deben cambiarse y sustituirse por otras para evitar que se resquebrajen y generen suciedad.

De la misma manera, este método puede aplicarse eventualmente con hojas de lavanda o mezclar ambas. Cabe recordar que tanto el laurel como la lavanda son grandes aliados para perfumar y ahuyentar insectos, además son muy fáciles de cultivar y, por lo general, se pueden encontrar en casi cualquier sitio y con cualquier clima.

Las virtudes del laurel

Esta planta aromática originaria del Mediterráneo tiene muchas virtudes, entre las que de destacan las siguientes: