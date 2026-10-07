A los 81 años murió Piero de Benedictis, uno de los referentes más emblemáticos de la canción testimonial en hispanoamericana. El músico se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano y su deceso se produjo en la mañana de este miércoles 7 de octubre.
Murió Piero, el cantante de "Mi viejo" y "Para el Pueblo lo que es del Pueblo"
El reconocido cantautor de 81 años se encontraba internado en el Hospital Italiano. Su partida deja una huella imborrable en la música popular y de protesta en Argentina
“Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe”. A comienzos de la década de 1970, la poesía de José Tcherkaski, combinada con la voz y composición de Piero, irrumpió como un potente llamado de atención en la escena musical argentina, marcada por los estertores de la Nueva Ola, la resistencia del tango tradicional y el nacimiento de un rock nacional rebelde.
Piero encarnó como pocos la canción de protesta con un estilo directo y accesible. Lejos de la poética folklórica de movimientos como el Nuevo Cancionero, el artista construyó un camino propio, emparentado únicamente con expresiones tan punzantes como el “Si se calla el cantor” de Horacio Guarany.
Mensaje, compromiso y exilio
Siempre “manso y tranquilo” -como el título de uno de sus temas más célebres-, Piero utilizó su música para señalar realidades que pocos se atrevían a mencionar. “Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo..., para el señor militar”, entonaba en “Para el pueblo lo que es del pueblo”. Con esa misma sensibilidad compuso “Mi viejo”, el clásico inolvidable dedicado a su padre: “Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando”.
Ese tono social explícito y sin concesiones le valió el exilio entre 1976 y 1981, durante los años más oscuros de la última dictadura militar. A su regreso al país, sus canciones mantuvieron un profundo valor testimonial e identitario. En su álbum Hombre común (1983), le dio voz a la gente de a pie (“Un hombre común tiene un paladar, olor a vino. Un gesto, un apellido, un hijo muerto, un asesino”) y visibilizó la realidad de los sectores golpeados por las inundaciones en el litoral (“Hasta cuando el que manda sigue olvidando. Para cuando, nos juntamos para arreglarlo. Otra vez, los de abajo vamos a esperar, lo que los de arriba van a olvidar”).
La partida de Piero despide a una voz fundamental que acompañó los procesos sociales y democráticos del país, dejando un legado artístico que continuará sonando en la memoria colectiva.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Piero: el reconocido cantautor argentino murió a los 81 años en el Hospital Italiano.
- Legado musical: dejó una huella imborrable en la música popular y de protesta con temas como "Mi viejo".
- Trayectoria: fue un referente de la canción testimonial, conocido por su estilo directo y su compromiso social.