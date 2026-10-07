Murió Piero, el cantante de "Mi viejo" y "Para el Pueblo lo que es del Pueblo"

Mensaje, compromiso y exilio

Siempre “manso y tranquilo” -como el título de uno de sus temas más célebres-, Piero utilizó su música para señalar realidades que pocos se atrevían a mencionar. “Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo..., para el señor militar”, entonaba en “Para el pueblo lo que es del pueblo”. Con esa misma sensibilidad compuso “Mi viejo”, el clásico inolvidable dedicado a su padre: “Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando”.

Ese tono social explícito y sin concesiones le valió el exilio entre 1976 y 1981, durante los años más oscuros de la última dictadura militar. A su regreso al país, sus canciones mantuvieron un profundo valor testimonial e identitario. En su álbum Hombre común (1983), le dio voz a la gente de a pie (“Un hombre común tiene un paladar, olor a vino. Un gesto, un apellido, un hijo muerto, un asesino”) y visibilizó la realidad de los sectores golpeados por las inundaciones en el litoral (“Hasta cuando el que manda sigue olvidando. Para cuando, nos juntamos para arreglarlo. Otra vez, los de abajo vamos a esperar, lo que los de arriba van a olvidar”).

La partida de Piero despide a una voz fundamental que acompañó los procesos sociales y democráticos del país, dejando un legado artístico que continuará sonando en la memoria colectiva.