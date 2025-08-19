Rodrigo Casavalle lleva su Monólogos Heroicos a Maipú.

Rodrigo Casavalle lleva su "Monólogos Heroicos" a Maipú.

Monólogos Heroicos”, el show de humor se presentará el viernes 22 de agosto a las 21.30 en el Cine Teatro Imperial Maipú (Pablo Pescara 323, Maipú). En este espectáculo, los superhéroes más populares dejan sus poderes de lado para subir al escenario y confesar sus historias más profundas y graciosas. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.

El público podrá disfrutar a Batman y Robin lidiando con su relación tóxica, a Spiderman metido en estafas piramidales y a Flash con negocios de importación.

Monólogos Heroicos.jpg
Para reír.

Para reír. "Monólogos Heroicos" es un show para reír todo el tiempo.

"Monólogo Heroicos": el show

Monólogos Heroicos” es un espectáculo en el que, sin sacarse sus trajes, estos superhéroes muestran su lado B, su verdadera personalidad, dejando al desnudo sus secretos más preciados.

El show, además de presentarse en los más variados escenarios de Mendoza, llegó a distintas salas de Argentina. entre ellas Bariloche, Necochea, Mar del Plata, La Pampa, San Juan, Paraná, Salta, Jujuy, Ushuaia, Buenos Aires y La Plata, y también ha cruzado fronteras, presentándose en Chile, España y Uruguay. El 2025 inició con una nueva aventura, una gira por Europa, donde el artista presentó su espectáculo en ciudades como Barcelona y Madrid, entre otras.

Sobre Rodrigo Casavalle

Rodrigo Casavalle se pone todos los trajes de los personajes de esta obra, incluso el de "El Hombre Invisible". Nacido en Necochea y mendocino por adopción, el artista se dedica a la actuación desde hace 15 años y considera a la comedia como parte fundamental de la vida. Trabajar en este oficio le permitió formarse profesionalmente en teatro, cine, publicidad y TV, no solo desde la actuación, sino también como guionista y director. incluso, un poco en serio, un poco en joda, hace gala en el show de sus dotes de clown, gracias a un curso que tomó.

De hecho, tuvo una importante actuación en la segunda temporada de División Palermo, la serie de Netflix que ha tenido enorme éxito en la plataforma tanto a nivel nacional como internacional.

Temas relacionados:

Te puede interesar