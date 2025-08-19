El show, además de presentarse en los más variados escenarios de Mendoza, llegó a distintas salas de Argentina. entre ellas Bariloche, Necochea, Mar del Plata, La Pampa, San Juan, Paraná, Salta, Jujuy, Ushuaia, Buenos Aires y La Plata, y también ha cruzado fronteras, presentándose en Chile, España y Uruguay. El 2025 inició con una nueva aventura, una gira por Europa, donde el artista presentó su espectáculo en ciudades como Barcelona y Madrid, entre otras.

Sobre Rodrigo Casavalle

Rodrigo Casavalle se pone todos los trajes de los personajes de esta obra, incluso el de "El Hombre Invisible". Nacido en Necochea y mendocino por adopción, el artista se dedica a la actuación desde hace 15 años y considera a la comedia como parte fundamental de la vida. Trabajar en este oficio le permitió formarse profesionalmente en teatro, cine, publicidad y TV, no solo desde la actuación, sino también como guionista y director. incluso, un poco en serio, un poco en joda, hace gala en el show de sus dotes de clown, gracias a un curso que tomó.

De hecho, tuvo una importante actuación en la segunda temporada de División Palermo, la serie de Netflix que ha tenido enorme éxito en la plataforma tanto a nivel nacional como internacional.