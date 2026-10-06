Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá la recuperación en su casa

Así lo confirmó el centro de salud a través de un parte médico oficial firmado por su director, el Dr. Enrique Echagüe: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”. En el mismo texto, la institución y el entorno de la conductora agradecieron el cariño y las muestras de respeto recibidas durante su estadía.

La diva abandonó la clínica alrededor de las 17 en compañía de sus allegados, con buen estado de ánimo y bajo las indicaciones médicas correspondientes para encarar el tramo final de su recuperación. Ya en la jornada del lunes, el informe institucional anticipaba una evolución favorable en habitación común y progresos constantes en su rehabilitación kinesiológica.