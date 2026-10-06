Mirtha Legrand dejó el Sanatorio Mater Dei este martes por la tarde luego de recibir el alta médica. La diva, de 99 años, se encontraba internada desde el pasado 18 de septiembre a raíz de complicaciones vinculadas a un cuadro respiratorio.
Mirtha Legrand recibió el alta médica y seguirá la recuperación en su casa
Tras permanecer internada desde el 18 de septiembre por una neumopatía, la diva dejó el Sanatorio Mater Dei este martes por la tarde y continuará con su rehabilitación en su domicilio.
Así lo confirmó el centro de salud a través de un parte médico oficial firmado por su director, el Dr. Enrique Echagüe: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”. En el mismo texto, la institución y el entorno de la conductora agradecieron el cariño y las muestras de respeto recibidas durante su estadía.
La diva abandonó la clínica alrededor de las 17 en compañía de sus allegados, con buen estado de ánimo y bajo las indicaciones médicas correspondientes para encarar el tramo final de su recuperación. Ya en la jornada del lunes, el informe institucional anticipaba una evolución favorable en habitación común y progresos constantes en su rehabilitación kinesiológica.
Un mes con complicaciones de salud
El proceso de salud de la diva comenzó a principios de mes, cuando el 7 de septiembre fue ingresada al Sanatorio Mater Dei por una afección bronquial. Aunque recibió el alta inicial el domingo 13 de septiembre, apenas cinco días más tarde debió reingresar por guardia debido a una neumopatía que requirió nuevos estudios, monitoreo y tratamiento específico durante casi tres semanas.
Con la salud estabilizada y las pautas kinesiológicas para cumplir en su hogar, la conductora ya descansa en su residencia a la espera de retomar paulatinamente sus compromisos habituales.
En pocas palabras
- Alta médica: Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras una neumopatía.
- Recuperación en casa: Continuará su rehabilitación y recuperación en su domicilio particular.
- Salud: La diva de 99 años estuvo internada desde el 18 de septiembre por complicaciones respiratorias.