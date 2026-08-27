Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre "la famosa historia del desodorante"

Durante su participación en "Nadie Dice Nada", el programa de streaming emitido por Luzu TV, el presentador explicó que todo se trató de una versión inventada por la prensa: “Comprar eso es una pelotud... que dijeron dos periodistas muy conocidos. Se tomaron el tiempo de hasta escribir un libro”.

"Desodorante"



Porque Tinelli habló por primera vez de su historia con un desodorante en el ano. pic.twitter.com/5GWJZrvLHV — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 26, 2026

Respecto a cómo procesó la situación en su momento, Tinelli admitió que prefirió no recurrir a la vía judicial y tomarse el tema con mucho humor, a pesar de que el supuesto caso repercutió dentro de su propio entorno personal: “En ese momento hasta me lo tomé como algo gracioso. Hasta mis hijos me jodían con eso, me boludeaban. Pero, ¿qué hacés con eso? Era o para hacerles un juicio o para tomártelo en joda porque es una pelotudez tan grande”, analizó el ex conductor de "VideoMatch" y "Bailando por un Sueño".