El conductor de televisión y empresario Marcelo Tinelli finalmente se refirió públicamente a uno de los rumores más insólitos del espectáculo argentino que lo persigue desde hace más de 15 años: su supuesta internación de urgencia tras un accidente íntimo con un desodorante. La estrella televisiva desmintió tajantemente la historia y reveló cómo se originó.
Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre "la famosa historia del desodorante"
El conductor se refirió al tema de una vez por todas y dejó en claro qué pasó y de dónde surgió la famosa historia
Durante su participación en "Nadie Dice Nada", el programa de streaming emitido por Luzu TV, el presentador explicó que todo se trató de una versión inventada por la prensa: “Comprar eso es una pelotud... que dijeron dos periodistas muy conocidos. Se tomaron el tiempo de hasta escribir un libro”.
Respecto a cómo procesó la situación en su momento, Tinelli admitió que prefirió no recurrir a la vía judicial y tomarse el tema con mucho humor, a pesar de que el supuesto caso repercutió dentro de su propio entorno personal: “En ese momento hasta me lo tomé como algo gracioso. Hasta mis hijos me jodían con eso, me boludeaban. Pero, ¿qué hacés con eso? Era o para hacerles un juicio o para tomártelo en joda porque es una pelotudez tan grande”, analizó el ex conductor de "VideoMatch" y "Bailando por un Sueño".
Enfática desmentida
A su vez, desmintió cualquier tipo de conflicto con el centro médico que solía mencionarse en el mito urbano: “Yo sigo yendo a esa clínica porque llevo a mi familia hace cinco años, nos atendemos todos”.
El conductor enmarcó esta versión dentro de una serie de rumores sobre su vida privada que circulaban en aquella época: “En ese momento, aparentemente, ser gay no era políticamente correcto. Me decían a mí que yo salía con dos flacos muy conocidos” recordó.
Con estas declaraciones, tras más de una década y media de bromas y especulaciones, Tinelli dejó en claro que el mentado episodio jamás existió y que fue producto de un invento periodístico.
En pocas palabras
- Marcelo Tinelli: Desmintió rotundamente el insólito rumor sobre un accidente íntimo con un desodorante, que lo persigue hace 15 años.
- Origen del rumor: El conductor explicó que la historia fue inventada por dos periodistas conocidos y que se tomó el tema con humor.
- Desmentida enfática: Tinelli afirmó que sigue yendo a la clínica mencionada y que el episodio fue un invento periodístico.