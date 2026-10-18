Los Tipitos presentaron su último disco y grandes clásicos en el Plaza

A las 21.35, Los Tipitos pisaron el escenario con la sencillez que los caracteriza y la solvencia instrumental que marca desde hace ya 20 años su estilo. El puntapié inicial lo dieron bien arriba con "Apostar al amor", un clásico instantáneo que de entrada dejó en claro la calidad vocal de la propuesta con las voces de Walter Piancioli (guitarra y piano) y Raúl Ruffino, apoyados por un combo rítmico a cargo de Federico Bugallo (bajo) y Martín González Puig (batería).

El desafío de renovarse sin perder el pulso

El gran reto de la cita era la presentación formal de "Boludo", su flamante álbum de estudio que pronto presentarán en Buenos Aires. En tiempos donde las audiencias exigen un desfile ininterrumpido de éxitos de memoria, apostar por incluir una cantidad generosa de temas inéditos en la lista es siempre un riesgo de producción. Sin embargo, la banda supo defender la apuesta con soltura.

Raúl, Federico y Walter (de izquierda a derecha). Los Tipitos en las tablas del teatro Plaza.

En el setlist mostró las nuevas composiciones del disco: "I.A." (anotada como IA en la lista), "Flasheadito", "Transatlántico", "Voy a ser, vas a estar" (Voy a ser), "Todo de mí" y "Mi camino". A ellas se sumaron canciones icónicas como "Tan real", "Como un dragón", "Sábados blancos", "Se te nota", "Ex" y "Campanas en la noche".

Aunque el público se mostró receptivo ante las novedades, los momentos de mayor efervescencia colectiva ocurrieron, lógicamente, cuando estallaron los infaltables de su discografía. Cumbres como "Brujería", "Silencio", "Algo" y la infaltable "Apostar al amor" mantuvieron la temperatura del teatro en el punto más alto, confirmando que Los Tipitos poseen un catálogo grabado a fuego en la memoria popular. Y esto no es poco.

Oficio, vibra positiva y una coreo para el final

Más allá de lo musical, lo que terminó de redondear una noche redonda fue la calidez y la vibra que el grupo transmite desde las tablas. Con décadas de rodaje, los integrantes mostraron una química inoxidab le, un manejo escénico fluido y una complicidad constante que contagió de inmediato a la sala. Son músicos virtuosos que disfrutan visiblemente lo que hacen, sin caer en solemnidades.

El broche de oro y la postal simpática del final llegó cuando la banda demostró que la frescura y las ganas de divertirse siguen intactas a pesar de los años de trayectoria. Raúl, Walter y Federico le regalaron al público una divertida coreografía colectiva para cerrar el recital. Un gesto descontracturado que desató los aplausos y cerró con sonrisas el show.