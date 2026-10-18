Una vez más, el sábado 17 de octubre, el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz volvió a convertirse en el punto de encuentro de la buena canción pop rock argentina, esta vez con Los Tipitos.
Los Tipitos presentaron su último disco y grandes clásicos en el Plaza
La banda presentó en Godoy Cruz su reciente trabajo discográfico "Boludo", una mezcla de la frescura de sus composiciones nuevas con la solidez de un repertorio lleno de éxitos.
Con un panorama complejo atravesado por la baja generalizada del consumo y el costo de las entradas, la respuesta de la gente estuvo a la altura: la convocatoria respondió con firmeza, lo que demuestra que Los Tipitos tienen su propio público en Mendoza, claro que ayudada en parte por promociones de último momento que sirvieron de empujón final para mostrar la sala con una buena cantidad de gente.
La velada arrancó con un impecable calentamiento de motores a cargo de Juampa Staiti y su proyecto solista. El músico ofreció una antesala fina y sólida que preparó el clima ideal para lo que vendría.
A las 21.35, Los Tipitos pisaron el escenario con la sencillez que los caracteriza y la solvencia instrumental que marca desde hace ya 20 años su estilo. El puntapié inicial lo dieron bien arriba con "Apostar al amor", un clásico instantáneo que de entrada dejó en claro la calidad vocal de la propuesta con las voces de Walter Piancioli (guitarra y piano) y Raúl Ruffino, apoyados por un combo rítmico a cargo de Federico Bugallo (bajo) y Martín González Puig (batería).
El desafío de renovarse sin perder el pulso
El gran reto de la cita era la presentación formal de "Boludo", su flamante álbum de estudio que pronto presentarán en Buenos Aires. En tiempos donde las audiencias exigen un desfile ininterrumpido de éxitos de memoria, apostar por incluir una cantidad generosa de temas inéditos en la lista es siempre un riesgo de producción. Sin embargo, la banda supo defender la apuesta con soltura.
En el setlist mostró las nuevas composiciones del disco: "I.A." (anotada como IA en la lista), "Flasheadito", "Transatlántico", "Voy a ser, vas a estar" (Voy a ser), "Todo de mí" y "Mi camino". A ellas se sumaron canciones icónicas como "Tan real", "Como un dragón", "Sábados blancos", "Se te nota", "Ex" y "Campanas en la noche".
Aunque el público se mostró receptivo ante las novedades, los momentos de mayor efervescencia colectiva ocurrieron, lógicamente, cuando estallaron los infaltables de su discografía. Cumbres como "Brujería", "Silencio", "Algo" y la infaltable "Apostar al amor" mantuvieron la temperatura del teatro en el punto más alto, confirmando que Los Tipitos poseen un catálogo grabado a fuego en la memoria popular. Y esto no es poco.
Oficio, vibra positiva y una coreo para el final
Más allá de lo musical, lo que terminó de redondear una noche redonda fue la calidez y la vibra que el grupo transmite desde las tablas. Con décadas de rodaje, los integrantes mostraron una química inoxidab le, un manejo escénico fluido y una complicidad constante que contagió de inmediato a la sala. Son músicos virtuosos que disfrutan visiblemente lo que hacen, sin caer en solemnidades.
El broche de oro y la postal simpática del final llegó cuando la banda demostró que la frescura y las ganas de divertirse siguen intactas a pesar de los años de trayectoria. Raúl, Walter y Federico le regalaron al público una divertida coreografía colectiva para cerrar el recital. Un gesto descontracturado que desató los aplausos y cerró con sonrisas el show.
En pocas palabras
- Los Tipitos: presentaron su último disco "Boludo" y grandes clásicos en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.
- Convocatoria: a pesar del contexto económico, la respuesta del público mendocino fue buena.
- Show: la banda combinó eficazmente temas nuevos con éxitos de su discografía, destacando su oficio y energía en el escenario.