La "metalmanía" se desata en la Nave Cultural, con el show "Metallica Experience"

La banda liderada por Pablo Sánchez (voz) está conformada por Pablo Manino (bajo); Marcos Trentacoste (guitarra rítmica y coro); Nacho Timi (batería) e Israel Ferreyra (guitarra líder).

Metalmanía se caracteriza por una puesta en escena que busca replicar la fidelidad sonora y la energía que Metallica despliega en sus giras mundiales, convirtiéndose en un plan ideal tanto para los seguidores y los amantes del rock.