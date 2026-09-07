El sábado 12 de septiembre, a las 21, La Báscula de la Nave Cultural de Mendoza se convertirá en el epicentro del heavy metal con la llegada de “Metallica Experience”, un show imperdible tributo a una de las bandas más influyentes de la historia de la música. El espectáculo de la reconocida formación Metalmanía promete un viaje sonoro por los éxitos más emblemáticos de la banda liderada por James Hetfield, desde sus himnos del thrash hasta sus baladas más oscuras. Las entradas están a la venta por EntradaWeb.
Sábado 12 de septiembre
La "metalmanía" se desata en la Nave Cultural, con el show "Metallica Experience"
La banda mendocina liderada por Pablo Sánchez se presenta con un show tributo a Metallica
La banda liderada por Pablo Sánchez (voz) está conformada por Pablo Manino (bajo); Marcos Trentacoste (guitarra rítmica y coro); Nacho Timi (batería) e Israel Ferreyra (guitarra líder).
Metalmanía se caracteriza por una puesta en escena que busca replicar la fidelidad sonora y la energía que Metallica despliega en sus giras mundiales, convirtiéndose en un plan ideal tanto para los seguidores y los amantes del rock.
Además del despliegue musical, el evento ofrecerá un ingrediente extra para los asistentes, que podrán acompañar la jornada con un patio de comidas con food trucks y bebidas.
En pocas palabras
- Metallica Experience: Tributo a Metallica llega a La Báscula de Mendoza el 12 de septiembre.
- Banda y Show: Metalmanía recrea la energía y éxitos de Metallica con puesta en escena fiel.
- Adicionales: El evento contará con patio de comidas y food trucks para los asistentes.
Resumen generado por Thinkindot AI