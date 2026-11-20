El espectáculo de comedia Inestable se presentará este sábado 21 de noviembre en el Teatro Selectro de Mendoza, con una propuesta que cuestiona la búsqueda obsesiva del equilibrio y abraza las contradicciones humanas con humor. Las entradas anticipadas para el show de Pablo Fabregas se encuentran disponibles a través de Entradaweb.
"Inestable" en Teatro Selectro: Pablo Fabreagas presenta monólogos sobre el descalabro emocional
El humorista llega a Mendoza con una propuesta que desafía a todos aquellos que dicen ser "equilibrados"
Una comedia que desafía la "farsa" del equilibrio
Lejos de las fórmulas de autoayuda, la obra plantea desde su presentación que gran parte de la energía cotidiana se invierte en perseguir una estabilidad emocional, económica o universal que, según la premisa del espectáculo, no existe.
"Inestable" es un intento por aceptar el descalabro emocional y destaca el rol de la comedia para poner en escena las facetas más incómodas y reales de la condición humana. Con ironía, el show apunta contra las recetas tradicionales de armonía -como alinear los chakras, meditar, encontrar el centro o sostener una dieta balanceada-, a las que el humorista califica como recursos para "ilusos amateurs".
Qué propone "Inestable" sobre el escenario
En lugar de posar de equilibrados, quienes impulsan la propuesta reivindican la imperfección y la intensidad de atravesar "la tormenta anímica" sin caretas:
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Identidades reconocibles: el espectáculo convoca a quienes se asumen envidiosos, malhumorados, frágiles a nivel emocional, perdidos o inseguros.
Contradicciones cotidianas: también pone el foco en los testarudos, los valientes sin causa y los cobardes enamorados.
Convocatoria abierta: la obra invita a todo el público a sumarse a la experiencia en el escenario mendocino sin exigencias de armonía previa.
Datos del show en Mendoza
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Espectáculo: Inestable (comedia).
Fecha: Sábado 21 de noviembre.
Lugar: Teatro Selectro, Mendoza.
Entradas: A la venta en EntradaWeb.
En pocas palabras
- Comedia "Inestable": Pablo Fábregas presenta su show en Mendoza, desafiando la búsqueda de equilibrio emocional.
- Crítica a la autoayuda: La obra cuestiona las fórmulas tradicionales de armonía y abraza las contradicciones humanas.
- Función: El espectáculo se realizará el sábado 21 de noviembre en el Teatro Selectro, con entradas en Entradaweb.