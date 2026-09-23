El cantante, creador de contenido y reciente ganador de MasterChef Celebrity Argentina, Ian Lucas, se presentará por primera vez en Mendoza. Será el domingo 4 de octubre a las 20 en el Arena Maipú Stadium.
Ian Lucas llega a Mendoza con su gira nacional tras agotar un Vélez y ganar MasterChef
El fenómeno juvenil repasará sus grandes éxitos en un espectáculo que combina música, baile e interacción en vivo.
El espectáculo se da en el marco de su primera gran gira nacional, "Tour 2026 Argentina", tras haber comenzado el recorrido en septiembre por ciudades como Rosario, Córdoba, Tucumán y San Juan, y luego de marcar un hito histórico en su carrera al agotar un Estadio Vélez Sarsfield. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.
De la pantalla a los estadios: el gran momento de Ian Lucas
El artista atraviesa una nueva etapa de su carrera luego de un 2025 que tuvo como uno de sus grandes hitos su primer show propio en el Estadio Vélez Sarsfield, con localidades completamente agotadas. De aquella presentación nació "Ian Lucas En Vivo - Estadio Vélez", su primer álbum en vivo, compuesto por ocho canciones y con la participación de destacados artistas de la escena urbana y tropical argentina. Este lanzamiento funciona justamente como el punto de partida de esta nueva gira nacional.
La propuesta que traerá al escenario mendocino combina música en vivo, bailarines, juegos, interacción directa con el público y grabación de contenido, en un formato especialmente diseñado para trasladar al plano presencial el universo que Ian construyó durante más de una década en las plataformas digitales.
Trayectoria, éxitos y una comunidad de millones
Nacido en Banfield en 1999, Ian Lucas comenzó su recorrido en los medios durante su adolescencia y rápidamente construyó una enorme comunidad a través de YouTube, TikTok e Instagram. Su carrera también incluye trabajos como actor en producciones internacionales como Soy Luna y O11CE, además de su participación en Laten Corazones, el programa de canto de Telefe que marcó uno de sus primeros acercamientos a la televisión.
En paralelo, desarrolló su carrera musical con canciones y colaboraciones que ampliaron su llegada a nuevos públicos. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran “No Voy a Llorar Por Ti”, junto a Fede Vigevani y Milthon; “De Cero”, junto a Axel; “TikTok”, con Fede Vigevani y Gusty DJ; además de colaboraciones con La Joaqui, Luck Ra y Max Carra, entre otros destacados artistas.
A su trayectoria como creador digital, actor y cantante, sumó recientemente una nueva faceta televisiva: en marzo de 2026 se consagró ganador de MasterChef Celebrity Argentina, ampliando todavía más su llegada al público masivo. Actualmente, cuenta con una comunidad de millones de seguidores a nivel global: más de 38 millones en YouTube, alrededor de 6 millones en Instagram y más de 17 millones en TikTok, cifras que reflejan el enorme alcance de una carrera nacida en las redes y que hoy se proyecta con fuerza hacia los grandes escenarios.
FICHA TÉCNICA
- Artista: Ian Lucas (Tour 2026 Argentina).
- Fecha: domingo 4 de octubre de 2026.
- Hora: 20.
- Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú, Mendoza).
- Puntos de venta: Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú Stadium (pago únicamente en efectivo).
En pocas palabras
- Ian Lucas: el artista se presentará por primera vez en Mendoza este domingo 4 de octubre.
- Gira Nacional: el espectáculo es parte de su gira