Ian Lucas llega a Mendoza con su gira nacional tras agotar un Vélez y ganar MasterChef

La propuesta que traerá al escenario mendocino combina música en vivo, bailarines, juegos, interacción directa con el público y grabación de contenido, en un formato especialmente diseñado para trasladar al plano presencial el universo que Ian construyó durante más de una década en las plataformas digitales.

Trayectoria, éxitos y una comunidad de millones

Nacido en Banfield en 1999, Ian Lucas comenzó su recorrido en los medios durante su adolescencia y rápidamente construyó una enorme comunidad a través de YouTube, TikTok e Instagram. Su carrera también incluye trabajos como actor en producciones internacionales como Soy Luna y O11CE, además de su participación en Laten Corazones, el programa de canto de Telefe que marcó uno de sus primeros acercamientos a la televisión.

En paralelo, desarrolló su carrera musical con canciones y colaboraciones que ampliaron su llegada a nuevos públicos. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran “No Voy a Llorar Por Ti”, junto a Fede Vigevani y Milthon; “De Cero”, junto a Axel; “TikTok”, con Fede Vigevani y Gusty DJ; además de colaboraciones con La Joaqui, Luck Ra y Max Carra, entre otros destacados artistas.

Ian Lucas fue ganador de MasterChef Celebrity Argentina

A su trayectoria como creador digital, actor y cantante, sumó recientemente una nueva faceta televisiva: en marzo de 2026 se consagró ganador de MasterChef Celebrity Argentina, ampliando todavía más su llegada al público masivo. Actualmente, cuenta con una comunidad de millones de seguidores a nivel global: más de 38 millones en YouTube, alrededor de 6 millones en Instagram y más de 17 millones en TikTok, cifras que reflejan el enorme alcance de una carrera nacida en las redes y que hoy se proyecta con fuerza hacia los grandes escenarios.

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