El cantante y compositor Dread Mar I, la figura más influyente del reggae en español, se presentará en Mendoza el sábado 17 de octubre a las 21:30 en el Arena Maipú Stadium. La cita forma parte de su "20 Años Tour", la gira internacional con la que Mariano Javier Castro repasa dos décadas de trayectoria por toda América Latina y presenta en vivo su más reciente trabajo discográfico. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio (únicamente en efectivo).
Dread Mar I celebra sus 20 años de carrera en Mendoza con un show histórico
El máximo referente del reggae en español repasará sus grandes éxitos y presentará las canciones de su último álbum "A Tempo".
Dos décadas de historia y la presentación de "A Tempo"
Con una carrera que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana, Dread Mar I continúa recorriendo el continente con esta gira especial que celebra 20 años de éxitos ininterrumpidos dentro del género. El tour llega apuntalado por el lanzamiento de "A Tempo", su más reciente álbum de estudio, un trabajo discográfico que reafirma la esencia artística del músico y abre, al mismo tiempo, nuevas búsquedas sonoras.
Compuesto por 11 canciones, "A Tempo" combina los sonidos característicos que consolidaron la carrera de Dread Mar I con nuevas influencias y matices. Temas como "Km 0" y "Cobarde" mantienen la impronta reggae que lo identifica, mientras que canciones como "Deja" exploran ritmos cercanos al afrobeat, ampliando su propuesta artística. El disco fue registrado con una fuerte impronta orgánica, priorizando las tomas en vivo y la interacción entre los músicos dentro del estudio para aportar una sonoridad auténtica y cercana.
A lo largo de estos años, el artista también mantuvo una intensa actividad mediante colaboraciones con figuras de distintos géneros y generaciones, entre las que destacan Carlos Vives, Ke Personajes, MYA, Rusherking y Luck Ra, consolidando su plena vigencia en la escena musical continental.
La trayectoria de un ícono del reggae latinoamericano
Mariano Javier Castro, conocido artísticamente como Dread Mar I, nació en Buenos Aires y construyó una identidad propia que fusiona reggae roots, reggae soul y canciones de fuerte impronta romántica, logrando trascender fronteras hasta posicionarse como un referente indiscutido.
Clásicos como "Tú Sin Mí", "Hoja en Blanco", "Así Fue", "Más Allá de Tus Ojos" y "Buscar en Jah" acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales y forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Tras realizar múltiples giras internacionales y compartir proyectos con artistas de renombre mundial, el cantante llega a Mendoza para ratificar el sólido vínculo que mantiene con el público local tras dos décadas de música.
FICHA TÉCNICA
Artista: Dread Mar I (20 Años Tour).
Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.
Hora: 21:30.
Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú, Mendoza).
Puntos de venta: Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú Stadium (pago únicamente en efectivo).
En pocas palabras
- Dread Mar I: celebra sus 20 años de carrera en Mendoza con su gira "20 Años Tour".
- Álbum "A Tempo": presenta su último trabajo discográfico que combina sonidos característicos con nuevas influencias.
- Entradas: ya se encuentran a la venta en Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena Maipú Stadium.