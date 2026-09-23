Dread Mar I celebra sus 20 años de carrera en Mendoza con un show histórico

Dread Mar I se presentará en el Arena Maipú Stadium.

Dos décadas de historia y la presentación de "A Tempo"

Con una carrera que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana, Dread Mar I continúa recorriendo el continente con esta gira especial que celebra 20 años de éxitos ininterrumpidos dentro del género. El tour llega apuntalado por el lanzamiento de "A Tempo", su más reciente álbum de estudio, un trabajo discográfico que reafirma la esencia artística del músico y abre, al mismo tiempo, nuevas búsquedas sonoras.

Compuesto por 11 canciones, "A Tempo" combina los sonidos característicos que consolidaron la carrera de Dread Mar I con nuevas influencias y matices. Temas como "Km 0" y "Cobarde" mantienen la impronta reggae que lo identifica, mientras que canciones como "Deja" exploran ritmos cercanos al afrobeat, ampliando su propuesta artística. El disco fue registrado con una fuerte impronta orgánica, priorizando las tomas en vivo y la interacción entre los músicos dentro del estudio para aportar una sonoridad auténtica y cercana.