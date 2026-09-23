Dyango regresa a Mendoza para celebrar seis décadas de música romántica

Un tour que repasa clásicos inolvidables y sus últimos lanzamientos

La gira “Su Amigo Dyango” combina la emoción de los grandes éxitos con versiones renovadas y colaboraciones junto a destacados artistas de Argentina, España, Uruguay y Colombia. Este nuevo capítulo en la carrera del cantante barcelonés se apoya en sus lanzamientos más recientes, como el álbum Su Amigo Dyango, Vol. 1, publicado en noviembre de 2025. El trabajo reúne revisiones de clásicos de su discografía junto a destacadas figuras de la música latinoamericana, ofreciendo temas como “Esta noche quiero brandy”, “Si la vieras con mis ojos”, “Por volverte a ver” (junto a Ángela Leiva) y “Cuando quieras, donde quieras”, todos reinterpretados con un enfoque que respeta la historia de cada composición y al mismo tiempo la acerca a las nuevas generaciones.

A su vez, este año el artista lanzó el disco en vivo Un Poco Más, registrado durante su histórico concierto de 2025 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.