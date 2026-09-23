El ícono de la música romántica, Dyango, regresará a la provincia el próximo domingo 18 de octubre a las 21 en el Arena Maipú Teatro. El concierto forma parte de su gira internacional "Su Amigo Dyango Tour", un recorrido artístico con el que celebra más de seis décadas de trayectoria y su estrecho vínculo con el público latinoamericano, tras su exitosa presentación de 2025. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena.
Dyango regresa a Mendoza para celebrar seis décadas de música romántica
El icónico cantante español repasará sus grandes éxitos en un concierto imperdible en el marco de su gira "Su Amigo Dyango Tour".
Un tour que repasa clásicos inolvidables y sus últimos lanzamientos
La gira “Su Amigo Dyango” combina la emoción de los grandes éxitos con versiones renovadas y colaboraciones junto a destacados artistas de Argentina, España, Uruguay y Colombia. Este nuevo capítulo en la carrera del cantante barcelonés se apoya en sus lanzamientos más recientes, como el álbum Su Amigo Dyango, Vol. 1, publicado en noviembre de 2025. El trabajo reúne revisiones de clásicos de su discografía junto a destacadas figuras de la música latinoamericana, ofreciendo temas como “Esta noche quiero brandy”, “Si la vieras con mis ojos”, “Por volverte a ver” (junto a Ángela Leiva) y “Cuando quieras, donde quieras”, todos reinterpretados con un enfoque que respeta la historia de cada composición y al mismo tiempo la acerca a las nuevas generaciones.
A su vez, este año el artista lanzó el disco en vivo Un Poco Más, registrado durante su histórico concierto de 2025 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.
Proyectos en marcha y la unión con Destino San Javier
En paralelo a sus presentaciones en vivo, Dyango se encuentra grabando el segundo capítulo de este proyecto: Su Amigo Dyango, Vol. 2. Como adelanto, lanzó recientemente el single “Alma, corazón y vida” junto al trío argentino Destino San Javier. Esta colaboración une a España y Argentina para darle nueva vida a uno de los valses más emblemáticos del cancionero popular latinoamericano. Compuesto por el peruano Adrián Flores Albán en 1949, el tema nació como una historia de amor y rápidamente trascendió fronteras; el propio Dyango ya lo había incorporado a su repertorio en su álbum homónimo editado en 1975.
La nueva versión con Destino San Javier forma parte de este álbum fonográfico centrado en la amistad y admiración entre colegas. El futuro material reunirá al intérprete español con referentes como Ricardo Mollo, Campedrinos, Chili Fernández, Maxi Espíndola, Lucas Sugo y Américo. El proyecto da continuidad a la primera entrega, donde ya habían participado nombres de la talla de Pablo Lescano, Ángela Leiva y Rodrigo Tapari, entre otros.
FICHA TÉCNICA
- Artista: Dyango "Su Amigo Dyango Tour".
- Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026.
- Hora: 21.
- Lugar: Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza, Maipú, Mendoza).
- Puntos de venta: Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú (pago únicamente en efectivo).
En pocas palabras
- Dyango en Mendoza: el icónico cantante español llega a Mendoza el 18 de octubre para celebrar seis décadas de música romántica.
- "Su Amigo Dyango Tour": la gira repasará éxitos, versiones renovadas y lanzamientos recientes, incluyendo colaboraciones.
- Entradas y Proyectos: el concierto forma parte de su gira internacional y las entradas ya están a la venta; además, graba "Su Amigo Dyango, Vol. 2".