Hernán Casciari llega al Teatro Mendoza con "Parece mentira", un recital de cuentos en vivo que propone compartir historias reales que parecen imposibles y situaciones tan insólitas que podrían pertenecer a una ficción. La función será este jueves a las 21.30 y las entradas pueden adquirirse a través de Entradaweb y tienen los siguientes precios:
Hernán Casciari llega al Teatro Mendoza con su recital de cuentos "Parece mentira"
El escritor y narrador se presentará este jueves a las 21.30 en el Teatro Mendoza con un espectáculo que combina relatos reales, humor, situaciones insólitas y una puesta íntima en la que el público se convierte en parte de cada historia.
- Platea Baja: $50.000
- Palcos Bajos: $50.000
- Platea Alta: $45.000
- Palcos Altos: $45.000
- Pullman: $35.000
La propuesta se aleja del formato tradicional de una obra teatral o de una lectura literaria para convertirse en una experiencia narrativa en vivo. Casciari recupera historias, las transforma en relatos y juega con distintos climas para construir una noche que combina humor, momentos emotivos, situaciones inesperadas y anécdotas difíciles de creer.
"Parece mentira" presenta un repertorio de cuentos que puede variar de acuerdo con el clima de la función. Algunas historias buscan la risa, otras transitan situaciones trágicas o insólitas y muchas parten de hechos reales que, por lo extraordinarios, parecen producto de la imaginación.
El espectáculo recupera así una de las características centrales de la narrativa de Casciari: encontrar en las experiencias cotidianas personajes, casualidades y acontecimientos que parecen escritos por un guionista. En escena, esos relatos cobran una nueva dimensión a través de la narración directa y del vínculo cercano con el público.
FICHA TÉCNICA Y MÁS DATOS
- Show: "Parece Mentira" de Hernán Casciari.
- Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).
- Día y hora: jueves 8 de octubre a las 21.30.
- Entradas: a través de EntradaWeb.
En pocas palabras
- Hernán Casciari se presentará este jueves a las 21.30 en el Teatro Mendoza con su espectáculo "Parece mentira".
- El show combina relatos reales, humor y situaciones insólitas en una puesta íntima y participativa.
- Las entradas varían entre $35.000 y $50.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb.