Hernán Casciari llega al Teatro Mendoza con su recital de cuentos "Parece mentira"

Platea Baja: $50.000

$50.000 Palcos Bajos: $50.000

$50.000 Platea Alta: $45.000

$45.000 Palcos Altos: $45.000

$45.000 Pullman: $35.000

La propuesta se aleja del formato tradicional de una obra teatral o de una lectura literaria para convertirse en una experiencia narrativa en vivo. Casciari recupera historias, las transforma en relatos y juega con distintos climas para construir una noche que combina humor, momentos emotivos, situaciones inesperadas y anécdotas difíciles de creer.

"Parece mentira" presenta un repertorio de cuentos que puede variar de acuerdo con el clima de la función. Algunas historias buscan la risa, otras transitan situaciones trágicas o insólitas y muchas parten de hechos reales que, por lo extraordinarios, parecen producto de la imaginación.