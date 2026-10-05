Gauchito Club y un fin de semana histórico en Mendoza: triple sold out antes de emprender su gira por Europa

El recorrido por el repertorio combinó fiesta, emoción y una sólida puesta en escena. Durante las tres noches sonaron con fuerza los grandes éxitos de su más reciente trabajo, como "Vulnerable", "Papito Barloa" y "Soy débil Sr." o el temón que es "Mi loca incomodidad" coreados de principio a fin por una concurrencia cada vez más fiel. Tampoco faltaron infaltables de su discografía como "Encendedor", reafirmando el vínculo casi indestructible con sus seguidores.

Sobre las tablas, el grupo demostró una madurez técnica y una prolijidad notables. Con una propuesta que fusiona ritmos tropicales, indie, pop y rock con soltura, Gauchito Club ha construido un estilo e identidad sonora propios que rompieron definitivamente el molde local para proyectarse con fuerza en todo el país y el exterior.