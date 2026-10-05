La escena mendocina fue testigo de un hito para la música local: Gauchito Club despidió oficialmente su disco "Vulnerable" con tres funciones consecutivas a sala llena en La Sala Club (Bodega Giol). El público colmó cada una de las fechas para acompañar a la banda en un cierre de ciclo inolvidable antes de su partida que los llevará por otros escenarios argentinos y una gira europea.
Gauchito Club y un fin de semana histórico en Mendoza: triple sold out antes de emprender su gira por Europa
La banda mendocina cerró la etapa Vulnerable con tres salas agotadas en Maipú y se prepara para su gira por Europa.
El recorrido por el repertorio combinó fiesta, emoción y una sólida puesta en escena. Durante las tres noches sonaron con fuerza los grandes éxitos de su más reciente trabajo, como "Vulnerable", "Papito Barloa" y "Soy débil Sr." o el temón que es "Mi loca incomodidad" coreados de principio a fin por una concurrencia cada vez más fiel. Tampoco faltaron infaltables de su discografía como "Encendedor", reafirmando el vínculo casi indestructible con sus seguidores.
Sobre las tablas, el grupo demostró una madurez técnica y una prolijidad notables. Con una propuesta que fusiona ritmos tropicales, indie, pop y rock con soltura, Gauchito Club ha construido un estilo e identidad sonora propios que rompieron definitivamente el molde local para proyectarse con fuerza en todo el país y el exterior.
Actualmente la agrupación se posiciona de forma indiscutida como el referente más importante de la música contemporánea hecha en Mendoza, abriendo camino a la producción regional en las grandes ligas.
El festejo del fin de semana marca el punto de partida de su próximo gran desafío: una gira internacional que los llevará por distintos escenarios de España y Alemania, además de recorrer varios puntos de Argentina. Gauchito Club emprende viaje en su pico artístico, llevando la impronta mendocina a cruzar el océano y posicionándose como una de las mejores bandas mendocinas del momento.
En pocas palabras
- Gauchito Club completó tres funciones agotadas en Mendoza despidiendo su disco "Vulnerable" antes de una gira.
- La banda mendocina demostró madurez y una propuesta sonora que fusiona ritmos tropicales, indie, pop y rock.
- Actualmente, son referentes de la música contemporánea mendocina y se preparan para escenarios en España y Alemania.