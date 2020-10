¡Escándalo en el Cantando 2020! Pablo Ruiz fue expulsado

View this post on Instagram

AISLADO POR FAVOR CUÍDENSE ❤️ @angeldebritooki @holasoylaurita @cantando2020 @marcelotinelli @elchatoprada @hoppefede @lafliaok @infobae @losangeles_ok @eltrecetv @revista_pronto @clarincom @exitoina @diarioshow @revista_paparazzi