El "Tano" Sergio Robles saltó de la pantalla para hacer teatro con Los Cumpas

Sergio Robles y Los Cumpas1.jpeg Los hermanos Henríquez (Los Cumpas) convocaron al "Tano" Robles para su nueva obra de humor, "Salpicón con sopaipillas". Foto: Gentileza Daniel Aye

¿Y qué rol juega allí Sergio Robles? Pues contar sus anécdotas de pueblo, las que -según él sentencia- las ha vivido en carne propia o se las apropió y ya quien las escuche no distingue si le pasaron realmente. Eso quedará a veredicto de cada espectador.

En un marco bien criollo como escenario, los 3 personajes enamorados de las costumbres y el folclore de Mendoza, comienzan a desandar las historias de canciones y de sus cantores. Se reúnen para contar con humor "todo eso que nos hace sentirnos de acá, de Mendoza, del interior del país, agregando guitarra y bombo cuando corresponde", anticiparon los artistas.

El pase que hace en Radio Nihuil lo llevó a las tablas

Después de un estreno "sold out" en el Quintanilla, este sábado Los Cumpas con el Tano Robles se presentarán, a las 21, en El Círculo Teatro (Olegario V. Andrade 510, Ciudad). Las entradas tienen un valor general de $8.000 y se consiguen a través de Entrada Web.

No es la primera vez que Robles pisa las tablas. Lo había hecho una vez para el elenco Los Comunicaktores, integrado por periodistas mendocinos, y en su adolescencia hasta vino de su departamento de origen, La Paz, hasta la Ciudad de Mendoza con obras que hacía con un grupo de jóvenes paceños.

Sin embargo, reconoce que esta ocasión es diferente. Y, en diálogo con Diario UNO, asumió su sorpresa al recibir la propuesta por parte del dúo de humor más famoso de la región. Así como reveló que todo fue gracias a los pases radiales que lo colocan hoy en este lugar teatral.

Sergio Robles.jpg El "Tano" Sergio Robles conduce las mañanas de El Siete y tiene su programa deportivo en Radio Nihuil.

"Esto viene motivado por el pase que hago en la radio, el de las 6 de la tarde, un pase que nació de manera improvisada, sigue siendo improvisado todos los días, pero fue creciendo en audiencia a un punto que yo jamás imaginé, nunca imaginé que podía tener tanta repercusión", afirmó el periodista.

Y esa iniciativa radial de Nihuil le abrió las puertas a "Salpicón con sopaipillas". Contó que "a Los Cumpas se les ocurrió que dentro del show que ellos tienen preparado, que habla de la vida, incorporar mis historias". Sin más, el conductor televisivo no dudó en aceptar el convite.

Además de actuar, Sergio Robles también canta

Él aseguró que las historias que narra al aire "me han pasado, en mayor o menor medida, la gente por ahí no me cree, uno le pone cierto condimento pero son cosas de mi vida". Y es eso mismo lo que ofrece en el espectáculo.

Por eso consideró que "en el show lo bueno es que yo no actúo, lo que hago es participar con Los Cumpas, cantar algunas canciones que a mí me gustan, y tengo mi espacio para contar historias que están relacionadas también con lo que ellos cuentan en el escenario".

Aunque no quiera reconocerlo, el "Tano" Robles actúa y canta. "Canto, porque a mí me gusta mucho el folclore, y ellos lo saben, así que aprovechan para meter algunas canciones de las mismas temáticas, y yo canto, no es lo fuerte del show, claramente, porque canto muy mal, pero como la gente no va a verme cantar, me saco el gusto", afirmó con la humildad que lo caracteriza.

El conductor de "Hola Mendoza" que se ve todas las mañanas, de 6.45 a 10.30, por El Siete (Canal 7 Mendoza), observó que "para actuar tenés que tener otros talentos, y yo evidentemente no los tengo, pero como en este caso no estoy actuando, me sale natural".

La hija del "Tano" Robles, ¿una artista en potencia?

"Vengo de una familia marcada por el teatro", reveló Sergio Robles para contar que su mamá, "Charito" María Rosario Arrigo es maestra jardinera y cuando actuaba en actos escolares "yo la acompañaba". Además tiene a sus dos hermanas, Milva y Lucila, que se dedican al arte dramático y a la música.

De hecho, Lucila estará en el mismo teatro que él al día siguiente, este domingo en El Círculo con la obra "Hijos del campo" del elenco De Sol a Sol. Allí la artista hace la música en vivo.

Pero también su papá, Reinaldo, solía cantar en espacios públicos de La Paz, de donde es oriunda la familia Robles. "Evidentemente hay algo de todo eso en mí, me fui por el periodismo pero el teatro es algo que me divierte", reflexionó el periodista deportivo y conductor de radio y TV.

Sergio Tano Robles El "Tano" Robles y Juliana Malano fueron padres por segunda vez, hace 2 años. Tienen a las pequeñas Nina, de 4, y a Olivia.

El "Tano" es papá de Nina, de 4 años, y Olivia, de 2, y aseguró que junto a su esposa Juliana Malano "son las que me bancan en todo esto y me acompañan permanentemente". A su vez contó que su hija mayor va a comedia musical a la academia Yo Soy, "está fascinada, creo que ella tiene algo artístico", proyectó sobre el futuro de Nina.