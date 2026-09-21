El cine argentino despide a Zuhair Jury, figura clave en la obra de su hermano Leonardo Favio

Los hermanos mendocinos Zuhair Jury y Leonardo Favio, dupla que dejó su huella indisoluble en el cine argentino. Foto: Agencia Noticias Argentinas

Su aporte también trascendió la escritura cinematográfica: dos de sus relatos literarios dieron origen a "El dependiente" y "El romance del Aniceto y la Francisca", obras centrales dentro de la filmografía de su hermano.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el domingo su fallecimiento y lo despidió destacando una trayectoria que vinculó la literatura y el cine con personajes y relatos de la cultura popular argentina.

Desde la entidad señalaron además que su colaboración con Leonardo Favio se extendió durante décadas y estuvo atravesada por temáticas como los afectos, las desigualdades sociales y las vidas de personajes provenientes de los márgenes.

Su legado más allá del cine argentino

La escritura ocupó un lugar central en la trayectoria de Jury. En 1969 publicó "El dependiente y otros cuentos", un libro que reunió relatos que luego encontrarían una nueva dimensión en el cine argentino.

Su universo narrativo fue llevado a la pantalla por Leonardo Favio y se convirtió en parte de una filmografía que transformó pequeñas historias cotidianas en retratos de gran potencia artística.

Además de su trabajo junto a su hermano, Jorge Zuhair Jury participó como guionista en otros proyectos cinematográficos. Entre ellos se encuentran "Natasha", de Eber Lobato, protagonizada por Thelma Stefani y Enzo Viena; y la versión animada de "Martín Fierro", dirigida por Fernando Laverde.

Zuhair Jury en el set filmación de "El piano mudo" (2007). Foto: Facebook

Pero su recorrido no se limitó al guion. En 1978 estrenó su primera película como director, "El fantástico mundo de la María Montiel", protagonizada por Rodolfo Bebán, Raúl Lavié, Juanita Lara y Leonor Benedetto. La película obtuvo el primer premio en el Festival de Karlovy Vary y marcó el comienzo de una carrera propia detrás de cámaras.

Jury continuó luego con títulos como "La mayoría silenciada", "El largo viaje de Nahuel Pan", "Doña Ana", "Tobi y el libro mágico" y "El piano mudo", consolidando una mirada cinematográfica que mantuvo como protagonistas a personajes y mundos alejados de los grandes centros de poder.

El otro lado de la historia de Leonardo Favio

La relación artística con Leonardo Favio fue una de las dimensiones más importantes de su carrera. Hermanos y compañeros de creación, ambos construyeron una obra atravesada por una particular sensibilidad hacia los personajes populares, sus conflictos y sus formas de expresarse.

La influencia de Zuhair Jury en ese universo creativo no quedó restringida a los guiones que firmó junto a Favio. Sus propios relatos fueron materia prima para algunas de las películas más recordadas del cineasta mendocino, en un intercambio permanente entre literatura y cine.

La literatura y el cine fueron una misma forma de expresión para el arte de Zuhair Jury. Su última obra literaria fue "Yo vengo de ahí" en la que rescata su niñez y los paisajes de su Mendoza natal.

También desarrolló una extensa producción literaria con títulos como "Había una vez un general", "Romance del Aniceto" y "El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos". En 2022 publicó "Yo vengo de ahí", una obra que recuperó parte de su memoria y de ese universo popular que atravesó su producción donde rescata su niñez, paisajes y vidas de pueblo de su Mendoza natal.

Su actividad artística incluyó además la música. Compuso piezas folclóricas y trabajó junto a su hija, la cantante Luciana Jury, continuando una tradición familiar vinculada con la creación artística y la cultura popular.

Una huella que excede el cine argentino

Con la muerte de Zuhair Jury desaparece una figura que ocupó un lugar singular dentro de la cultura argentina. Su obra se desarrolló en distintos lenguajes pero mantuvo un hilo conductor: la búsqueda de historias en personajes anónimos, en sus vínculos, sus dificultades y sus maneras de enfrentar la vida.

Nacido en Luján de Cuyo en 1937, Zuhair Jury construyó una obra propia y, al mismo tiempo, fue una pieza decisiva de uno de los capítulos más reconocidos del cine argentino.

Su nombre quedará ligado tanto a sus películas y libros como a aquella sociedad creativa con Leonardo Favio que convirtió historias de personajes populares en parte de la memoria cultural de nuestro país.