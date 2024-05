El triste día que Taylor Swift fracasó en España

El fracaso de Taylor Swift en España

Si bien en aquel entonces, Taylor Swift no era la artista global que es hoy, ya gozaba de un estatus y para muchos/as era la estrella más importante de su generación. Muy lejos de llenar un Bernabéu, (en aquella ocasión fue en el antiguo Palacio de los Deportes ahora llamado ‘WiZink Center’). En aquel año tenía un aforo máximo de 10.000 espectadores, pero tan solo consiguió vender un total de cuatro mil entradas. Sin bailarines, con un vestido corto dorado y con su guitarra a mano, tan solo le acompañaron una banda y varias cantantes de fondo, aquella noche fue para el olvido.

En España, Taylor Swift todavía no había conseguido irrumpir en las listas de éxitos y no contaban con un equipo tan consolidado. De hecho, no consiguió colgar el cartel de entradas agotadas en el Palacio de Deportes de Madrid. 13 años después, la artista pudo tener revancha en 2020, la artista planeaba actuar en el Mad Cool de Madrid con su Lover Fest. Sin embargo, la pandemia le obligó a cancelar esta gira que ya tenía programada.

Sin embargo, aquella Taylor Swift de 2011 tomó revancha y no es la misma de ahora. Según se dice, se ha convertido en mucho más que un icono pop. Ha pasado de ser menospreciada por varios sectores de la industria a empoderarse en aquel maravilloso disco de venganza que fue "Reputation". Su sonido también ha evolucionado, convirtiéndose en la artista más importante de la última década y rompiendo récord tras récords con sus últimos lanzamientos.

Por ello, años más tarde apostó a un nuevo desafío en España, presentándose el 29 y 30 de mayo de este año, en el estadio Bernabéu, en Madrid, a la espera de más de 100 mil personas entre ambas fechas.

Taylor Swift dará un concierto en Madrid el 29 y 30 de Mayo de 2024.png

