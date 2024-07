El nuevo thriller policial con Úrsula Corberó basado en una novela que promete seducir a los espectadores.

La gran Úrsula Corberó promete desplegar nuevamente todo su talento para hipnotizar a los espectadores en una serie de diez capítulos que llegará a la plataforma de streaming SkyShowtime en diciembre de este año.

Chacal es una serie que está basada en la novela homónima de Frederick Forsyth de 1971 y Fred Zinnemann hizo una creación fílmica en 1973.

La trama trata sobre un solitario asesino a sueldo, interpretado por Eddie Redmayne, que se encuentra frente a frente con una obstinada agente de inteligencia británica que le dará caza sin descanso.

El último crimen traerá una persecución por Europa que generará grandes inconvenientes. Simultáneamente, surgirá un romance entre el asesino y Nuria, una joven interpretada por Úrsula Corberó.

Embed - The Day of the Jackal | Official Teaser | SkyShowtime