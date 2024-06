Antes y después del rey Felipe VI y de la reina Letizia a 10 años de su proclamación

Antes y después de los Reyes de España

El día de la proclamación del rey Felipe VI, Letizia dejaba de ser princesa de Asturias para convertirse en Reina. En aquella ocasión Doña Letizia lució un vestido blanco muy sencillo del diseñador Felipe Varela, y llevó el cabello suelto. En aquel entonces ella tenía el cabello mucho más claro y con iluminaciones.

Reyes de España 2.jpg Proclamación del rey Felipe VI.

En cuanto al rey Felipe VI, el monarca ya presentaba algunas canas en su cabello, pero no lucía barba (como ahora). Quien ahora también luce sus canas con orgullo es la Reina Letizia. A pesar de las críticas, la ex periodista decide demostrar que el paso del tiempo no le afecta, e incluso a veces aprovecha sus mechones con canas para lucirlos en sus peinados.

Si bien Felipe siempre se ha mantenido "igual" durante estos 10 años, con Doña Letizia ha ocurrido todo lo contrario, ya que la Reina ha cambiado de estilismo muchas veces, a tal punto que ha oscurecido su cabello, lo ha cortado e incluso también ha pasado de lucirlo suelto a llevar recogidos.

Reyes de España 3.jpeg Reyes de España.

¿Cómo fue la celebración por los 10 años de reinado de Felipe VI?

Los festejos y actos oficiales comenzaron muy temprano, y en cada uno de ellos se pudo ver y apreciar la complicidad de Felipe con sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Incluso en un momento de la ceremonia, sus hijas le agradecieron al rey Felipe VI por su servicio durante estos 10 años. El rey Felipe VI se ha visto emocionado con este gesto, y sus hijas han querido tener un detalle más espontáneo, dirigiéndose a ellos como "mamá y papá".