Verallia realizará la Campaña Brindar a beneficio de CONIN

Además, en ambos puntos de reciclado, se realizarán actividades educativas y lúdicas sobre el cuidado del ambiente y el reciclado de vidrio. Para entretener a los más pequeños estará Botellín y las familias que participen podrán llevarse lindos premios para seguir aprendiendo en casa”, comentó Alejandra Merín, responsable del programa “Vidrio, una acción transparente”.

Desde la empresa aclararon que no hay un límite de vidrio para participar de la campaña, pero sí es importante saber que no se reciben focos, ni espejos ni otros tipos de vidrio porque no son viables para el reciclado. Solo se pueden depositar botellas y frascos de cualquier tamaño y color.

Sobre el programa “Vidrio, una acción transparente”

Bajo el lema “Reimaginar el vidrio para un futuro sostenible”, Verallia Argentina lleva adelante su programa de reciclado desde el año 2012. En la actualidad, cuenta con 45 contenedores con forma de campana e identificados con el logo de la empresa donde se pueden depositar envases de vidrio (botellas o frascos), que luego son recolectados para convertirlos en botellas nuevas en los hornos que tiene la fábrica en nuestra provincia.

“Verallia tiene el firme propósito de reducir las emisiones de CO2 y fomentar el reciclado de vidrio es una acción muy valiosa para cumplir con esa meta. Por eso,invitamos a las familias mendocinas a unirse a nuestra campaña Brindar en Dar para ser parte de este esfuerzo colectivo por un futuro más sostenible y solidario. Con sus frascos y botellas estarán sumando su granito de arena en el cuidado del medio ambiente y estarán colaborando con la importante obra que desarrolla CONIN en su lucha por una Argentina sin desnutrición infantil”, señaló Walter Formica, director general de Verallia.

Botellin será parte de este Brindar es Dar.JPG Los mendocinos que donen sus botellas y frascos de vidrio estarán contribuyendo a reducir las emisiones de CO2.

Vale destacar que, a partir de diciembre de 2023, se estableció un convenio entre Verallia y Fundación CONIN, que será la institución beneficiada por el programa de reciclado de vidrio. “Los envases que se recolecten durante la campaña Brindar es Dar y los que se donen durante todo el año serán pesados, Verallia los utilizará como materia prima y entregará a CONIN el equivalente en especias para colaborar con alguna de sus necesidades”, explicitó Alejandra Merin.

Para conocer más sobre el Programa de Reciclado ingresar a: https://puntosdereciclado.ar.verallia.com/

· Campaña: “Brindar es Dar”

· Fecha: 23 y 30 de diciembre

· Lugar: Vea La Barraca y Jumbo Chacras

· Hora: de 18.30 a 21.30

· Mecánica de participación: Por cada 5 envases de vidrio que se depositen en los contenedores verdes de Verallia, se otorgará un cupón para participar en el sorteo de canastas navideñas. Los participantes deberán proporcionar sus datos para ingresar a los sorteos.

· Sorteo: 30 de diciembre, 21.30 hs.

· Institución beneficiada: Fundación CONIN

· Cantidad de canastas navideñas: Se sortearán 3 canastas por cada punto de reciclado.

SOBRE VERALLIA

En Verallia, nuestro propósito es reimaginar el vidrio para un futuro sostenible. Queremos redefinir cómo se produce, reutiliza y recicla el vidrio, para convertirlo en el material de embalaje más sostenible del mundo. Estamos uniendo fuerzas con nuestros clientes, proveedores y otros socios a lo largo de la cadena de valor para desarrollar nuevas soluciones beneficiosas y sostenibles para todos. Con más de 10.000 empleados y 34 plantas de producción de vidrio en 12 países, somos el líder europeo y el tercer productor mundial de envases de vidrio para bebidas y productos alimenticios. Ofrecemos soluciones innovadoras, personalizadas y respetuosas con el medio ambiente a más de 10.000 empresas en todo el mundo.

En 2022, Verallia produjo cerca de 17 mil millones de botellas y frascos de vidrio y registró ingresos de 3,4 mil millones de euros. Verallia cotiza en el compartimento A del mercado regulado de Euronext París (Ticker: VRLA – ISIN: FR0013447729) y está incluida en los siguientes índices: CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small y CAC All-Tradable.