Matías Zacconi, el argentino líder en la industria de la seguridad VIP 

Matías es un hombre de familia, muy apasionado y comprometido con sus proyectos, que siempre se encuentra en la búsqueda constante de crear nuevos emprendimientos.

Entre dos de los más destacados, es el fundador de Federal Tactics Security, una compañía de seguridad privada especializada en la protección personal y además es Productor de Eventos Especiales y Masivos, CEO de ZACC Productions, que cuenta con jóvenes talentos de la industria musical.

Matias_Zacconi_telefono.jpeg

Zacconi destaca que ZACC Productions es también una compañía pensada en brindar un producto final integral, ya que cuenta con varios servicios como planificaciones de medios digitales, eventos corporativos y eventos especiales, entre otros.

-¿Cómo fue que surgió la idea de mudarte a Miami?

Era muy joven y tenía muchas ganas de poder vivir una experiencia completamente diferente. Además de eso, trabajaba día y noche para poder tener una mejor calidad de vida, pero realmente era muy difícil lograrlo. Quería tener la oportunidad de obtener mi propia casa, mejor solvencia y ganar calidad de vida.

Mis opciones eran España o Miami, y finalmente me decidí por Miami. Me subí al avión con solo U$S 250 y sabiendo algunas pocas palabras en inglés como “Hello”, “Thank you” y los números para poder desenvolverme con el dinero. Vivía en un departamento compartido con otras 7 personas que costaba U$S 25 la noche.

Empecé trabajando en mantenimiento, luego tuve la posibilidad de trabajar como jardinero y tenía que tomarme 3 colectivos y 2 trenes para poder llegar a mi lugar de trabajo a las 6 de la mañana. Me veo hoy y estoy muy agradecido por el camino recorrido.

-Relacionando tu historia con la pregunta anterior ¿Cómo fue tu camino para convertirte en un referente en la industria de la seguridad VIP?

Practique artes marciales toda mi vida, mi Sensei Eduardo Maugeri (maestro) me inicio en la industria a los 16 anos en Mar del Plata. Eso hizo que se despertara en mi una pasión por la protección y seguridad.

EjercÍ esta disciplina por 5 años, hasta el momento de emprender mi travesía a Miami, donde comencé a trabajar en discotecas, fiestas y eventos

Luego de 3 años pude crear mi propia empresa de seguridad llamada Federal Tactis Security.

Matias_escoltando_presidente_Vicente_Fox.jpg Matías escoltando al ex presidente de México Vicente Fox.

-¿Alguna anécdota que quieras compartir?

-Cuando estaba por empezar mi primer trabajo en la seguridad privada, que era para un after party de “por amor a la música”, la emisora que organizaba el evento me iba a contratar como jefe de seguridad y habíamos agendado una reunión para el 11/9/2001 a las 12:30.

Ese día estaba en mi casa y me estaba preparando para la reunión cuando sucedió el ataque a las torres gemelas y lo estaba viendo en vivo por la televisión. A partir de ese momento toda la vida cambió. Se suspendió absolutamente todo, había mucho pánico en las calles y una paranoia tremenda, al punto de que no podías ni siquiera pasar cerca de un aeropuerto. Pasaron 2 semanas para que volvieran a abrir los eventos sociales, y recién en ese momento pude retomar la seguridad en los boliches y eventos.

-¿Cuáles son los sueños que te quedan por cumplir?

-Disfrutar momentos de calidad con mis hijos y mi familia. Poder estar tranquilo y estable. Estoy muy conforme con mi vida y con la salud de mis hijos. Mi mayor sueño es verlos triunfar y sobre todo que sean felices. Solo quiero que sean felices como sea que ellos elijan serlo, sin duda.

-¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?

-La protección me gusta mucho. Presto atención, por ejemplo, cómo se mueve El Papa o los presidentes y veo toda la seguridad de ellos, el desplazamiento, trato de encontrarle fallas, aprender dónde no puedo fallar y estar atento a cada detalle.

Matias_en_Swedish_House_Mafia.jpg Matías en Swedish House Mafia, Miami Beach.

Me tomo tiempo para instruirme y capacitarme y así encontrar los puntos fuertes y débiles en cada trabajo de seguridad. Todos los clientes son diferentes, no es lo mismo ser guardaespaldas de un empresario al que quieren secuestrar, que de un político al que quieren dañar, o de un artista que tiene fans.

La seguridad y desplazamiento son completamente diferentes, el trato a la prensa y los equipos de trabajo son diferentes, por lo cual el entrenamiento que uno tiene que tener también es diferente y me gusta poder estar preparado para adaptarme a las distintas necesidades de los clientes.

Me gusta mucho la adrenalina, prepararme para mi trabajo y aprender. Siempre hay algo que aprender y ajustarse a los tiempos de hoy. Por ejemplo, hace unos años la tecnología no tenía tanta relevancia y hoy es algo importantísimo.

Hoy pueden darse amenazas por redes sociales, nuevas formas de poder dañar y uno tiene que estar atento a eso, investigar. Ser guardaespaldas no es solamente resguardar la integridad física de la persona, sino también es resguardar su imagen, sobre todo si es una figura pública. Al cliente hay que protegerlo contra todo riesgo.

Matias_Zacconi_2.jpeg

-Por último si tuvieras que describir en pocas palabras cómo es Matías Zacconi ¿cuáles te identifican?

-Matías Zacconi: un hombre firme, que cree muchísimo en la disciplina, en el respeto, en el trabajo en equipo.

Muy autoexigente, a veces demasiado. Trato de dar siempre lo mejor, me gusta aprender y superarme constantemente, estar rodeado de personas que potencien mi crecimiento. Una persona con muchas ganas de hacer las cosas bien y estar tranquilo, un hijo de Dios.