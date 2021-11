El cáncer de mama es una enfermedad que padece muchas mujeres y una de las principales causas de muerte. Por esto, el mes de Octubre considerado mes rosa , es fundamental para poder concientizar a las mujeres a que se realicen la mamografía. Con este fín, se lanzó la campaña “Hacete la mamografía sino, NO HAY LOLA”. La misma se inició el 19 de Octubre en la cafetería Monono ubicada en Ciudad y continuo durante varios días donde las mujeres que visitaban no solo recibían café recibían un café gratis si no que el mismo tenia la particularidad de tener el dibujo de dos mamas en el café, sumado al mensaje que lo acompañaba: “Hacete la mamografía sino, NO HAY LOLA”, “En 15 minutos te tomás un buen café,