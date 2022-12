En su primer aniversario, Home Box afianza su propuesta y apuesta al futuro

“Ser parte de Home Box nos ha ayudado a la construcción de la tienda como un espacio de experiencia para el consumidor y hemos logrado convertirnos en referentes del rubro y del cliente de Palmares. Podemos asegurar que ahora ese cliente nos busca o viene a nuestro espacio periódicamente para conocer novedades o comprar lo que necesita para su casa”, comentó Estefanía Peretti, de Facil Home.

Homebox palmares (4).jpg

En esta misma línea, la de pensar cómo ha sido la experiencia de ser parte de Home Box, Natalia Roldán, de Mioh, agregó: “la disposición de un gran espacio abierto invita a recorrer; nos ha funcionado muy bien. A diferencia de un local cerrado, el cliente que está de paso no necesita ingresar para poder ver lo que ofrecemos y conocer la marca para futuras compras. Nuestra marca se hizo más conocida y la experiencia de compra que ofrece el mall es muy valorada por el cliente”.

Desde el punto de vista de la gerencia de Hipercerámico, una de las grandes marcas locales instaladas en Home Box, el objetivo está cumplido. “Siempre pensamos este nuevo punto de venta como una acción estratégica de marketing. Nuestro rubro y especialización en materiales para terminación de obra hace que el consumidor profundice su compra en nuestra ´Hiper Boutique´, pero no hay duda de que Home Box es un punto de promoción muy importante para HiperCerámico”, aseguró Diego Pérez Colman, gerente general.

Homebox palmares (9).jpg

La importancia de ser parte de Palmares

Los resultados saltan a la vista. A pesar de una coyuntura económica complicada por la que atraviesa el país, los ejecutivos de las marcas de Home Box aseguran que asociar su marca a Home Box les ha dado mayor visibilidad, reconocimiento y también ventas. Y aquí, el ejemplo fue claro cuando, durante el primer mes de apertura, en menos de una semana, algunos quedaron sin stock de productos, previo a las fiestas.

En resumen, tanto Mariana Martín, de Casa Cheka, como Graciela Durani, de Zinc, fueron enfáticas al expresar que “ser parte de un centro comercial con tan fuerte impronta nos ha potenciado y nos ha alentado a seguir apostando a nuestro proyecto”, y que: “Palmares es un lugar, con prestigio y en constante crecimiento lo que genera concurrencia de gente que disfruta el lugar y eso nos permite dar a conocer nuestra marca y posicionarla entre las más conocidas de Mendoza; es todo un privilegio”.

Homebox palmares (2).jpg

Tips recomendados de expertos de HomeBox

Un punto diferenciador de Home Box, desde sus inicios, fue justamente que el visitante encontrara en cada espacio un asesor, un consultor, más allá de un vendedor. Es así que siempre uno podrá encontrar un consejo, un asesoramiento de un experto en materia de decoración.

Por eso, a continuación, y a modo de regalo por el aniversario de Home Box, entregamos algunos tips de conocedores, para tener en cuenta y aplicar en casa:

“Para mantener la casa ordenada, hacer que cada objeto se luzca y lograr tener una mente ordenada, es necesario seguir 5 pasos, como establecía Pitágoras: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina. Cada cosa en su lugar, mantenerlo y desechar lo que no se use. La desorganización provoca estrés, genera cansancio y quita tiempo. También afecta la concentración. Cada uno debe encontrar su método; categorizar espacios y mantenerlos ordenados”, Estefanía Peretti de Facil Home.

“La elección de una paleta de colores, decoración por capas, combinación de elementos horizontales y verticales, incorporación de diferentes texturas, juego con las diversas formas, y la búsqueda de la inspiración para lograr un ambiente que nos identifique y, a la vez, que sea cálido y confortable”, es el consejo de Alejandra Pacheco, de Poltrona, cuando le preguntan cuál es el ABC para que un living luzca siempre moderno y elegante.

Homebox palmares (8).jpg

Todas las marcas

Muebles, artículos de iluminación, bazar, vajilla, cristalería, ropa de blanco, plantas, objetos de diseño, cortinas y alfombras, tecnología para el hogar y pisos y revestimientos son sólo algunos de los productos que conforman el gran espacio.

¿Las marcas? Arredo, Domina Light, Botiquita, Cuyana Express, Casa Cardona, Dalonso, Homely Bazar, Casa Cheka, Hipercerámico, Las Huellas, Mioh, Casa Up, Grill And Co., Naranjo, Facil Home, Poltrona, R Cristal, Prana Home, Zinc, Samsung y Brod, con su conocido servicio de café y panadería, protagonistas de Home Box, en Palmares.