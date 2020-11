Atacar el problema de raíz: vitaminas para "fertilizar" el cuero cabelludo

Hair Recovery, centro líder en medicina capilar, ofrece una variedad de tratamientos para mejorar la calidad del cabello. Entre ellos se encuentran los suplementos dietarios, compuestos por diferentes vitaminas, minerales y aminoácidos que intervienen en la formación del cabello y que sirven como complemento a otros tratamientos capilares.

Nutrición para raíces, uñas y piel

Si bien existen diferentes shampúes y acondicionadores específicos para la caída del cabello, el médico sostiene que su modo de actuar es diferente al de las vitaminas, por lo que no son comparables. “El shampú no penetra debajo de la piel para llegar a raíces. Por eso cuando escuchamos shampú para caída de pelo, es para un sólo tipo de caída, que se debe al quiebre. Pero no funciona cuando el problema está en las raíces, que es lo más habitual”, asegura.

El shampú, por lo tanto, puede ser un complemento pero no resuelve el problema de base. Las vitaminas, en cambio, llegan a la sangre a través del aparato digestivo y brindan los nutrientes que el pelo necesita.

Otra de las grandes ventajas de este tratamiento se produce de manera indirecta: “Teniendo en cuenta que las características de las raíces del pelo son las mismas que las de la piel y uñas- explica el doctor - aquellas personas que tomen los suplementos también comenzarán a notar uñas menos quebradizas y la piel más elástica y húmeda”.

¿Cómo es el tratamiento?

Las vitaminas suelen recomendarse en periodos cortos, de tres o nueve meses, dependiendo de cada organismo y la respuesta a lo largo de los meses. “Se toma un sólo comprimido diario, por la mañana y alejado de las comidas -indica Vivas - ya que el intestino tiene mejor capacidad de absorción en ese momento”.

Los resultados podrán notarse a partir del primer mes de tratamiento, aunque los cambios serán más notables recién en el tercer mes. Cabe resaltar que existen vitaminas diferenciadas para hombres y mujeres. “Los suplementos para mujeres tienen más ácido fólico y hierro, ya que durante la menstruación o por determinadas dietas restrictivas, las mujeres suelen perder hierro”, sostiene el doctor.

El consumo de dichos suplementos no produce efectos adversos en el cuerpo humano. No son remedios, por lo que cualquier persona, sin discriminar por sexo o edad, puede utilizarlos. Sin embargo, Vivas recomienda siempre contar con un diagnóstico médico para entender por qué se está cayendo el pelo y abordar una solución completa: “Si es un problema de raíz, las vitaminas se suman a otros tratamientos que se brindan en Hair Recovery, como Finasteride, NutriFol o Plasma rico en plaquetas”.

Todos los productos pueden encontrarse en exclusiva en cualquier sucursal de Hair Recovery o en su tienda virtual (https://hairrecovery.mitiendanube.com/).