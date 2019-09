Bajo el lema Vivamos el Impacto se llevó a cabo, en el complejo de las naves de la Ciudad de Mendoza, la segunda edición global del Encuentro +B, que reunió a los principales líderes del Movimiento B de más de 30 países de los cuales 14 son de América Latina. Del proceso y producción del encuentro participaron más de 3.300 personas de diferentes sectores de la sociedad; gobierno, ONG, empresas, académicos y emprendedores.

El evento contó con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el Gobierno de la provincia y su Ministerio de Economía Infraestructura y Energía; la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial; la Universidad Nacional de Cuyo y aliados estratégicos como Bancolombia, BMW Foundation, IDRC International Development Research Centre, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, Danone, fiiS Festival Internacional de Innovación Social, Limpiolux, Mercado Libre y Natura.

El gobernador de la provincia Alfredo Cornejo, dio la bienvenida a los participantes y destacó: "Hace dos años nos propusimos con nuestro equipo de gobierno ser parte del impacto".

Conferencias sobre Teoría U y paneles sobre inequidad y crisis climática

En el día 1, la primera plenaria estuvo a cargo de Otto Scharmer, creador de la Teoría U, profesor en MIT y fundador de Presencing Institute, quien compartió y reflexionó acerca de su teoría sobre el cambio sistémico que la sociedad necesita para el futuro que emerge.

Scharmer partió de la idea de que vivimos en un mundo disruptivo: “Cuando enfrentamos la disrupción, cerramos nuestra mente, nuestra voluntad y esto nos conlleva a la ignorancia, el miedo y el odio. En cambio si nos abrimos, generamos curiosidad, compasión y valentía. Debemos enfrentar la disrupción”, afirmó.

Para impulsar el cambio social es necesario generar un mecanismo de amplificación que “genere un cambio positivo”. Esto implica “empezar a hacer la diferencia en nuestra propia esfera de influencia”. Así, “el éxito depende del lugar interno desde el cual opero. Esto significa ir con la mente abierta, el corazón abierto y voluntad abierta”.

En relación al sistema democrático, remarcó la necesidad de “crear nuevas estructuras para que la democracia sea más directa, más distribuida y más dialogada”.

Scharmer reafirmó la necesidad de un sistema democrático que incluya a todos: “Necesitamos un sistema democrático y económico que se preocupe por el bienestar de todos. Juntos no hay límites a lo que podemos hacer, pero tenemos que unirnos para llevar adelante el sistema 4.0”. Éste último se basa en las premisas de creatividad y acción colectiva.

Luego fue el turno de Guilherme Leal (cofundador de Natura) y Halla Tómasdóttir (CEO The B Team), quienes dialogaron sobre el rol y los desafíos de las empresas frente a la inequidad y la crisis climática. Moderó este intercambio Angela María Camacho, presidenta de Sistema B Internacional.

Leal comentó: “La crisis climática y la crisis de la desigualdad es real, es concreta pero al mismo tiempo se puede ver un gran cambio en la actualidad”. Desde su experiencia personal afirmó: “Creo que es posible este cambio, cada persona es clave en este proceso. Necesitamos tener empresas más conscientes y gobiernos buenos, porque sin políticas no vamos a lograr ningún cambio. Tenemos un desafío en frente, pero también una gran oportunidad”.

Halla Tómasdóttir, resaltó la importancia de dar más participación a las mujeres en la economía actual. “Vamos en la dirección correcta, durante los últimos años hemos entrado en un nivel insostenible de desigualdad. Es un momento muy desafiante.” Y luego afirmó: “Debemos dejar la lucha entre mujeres y hombres. Dejar el género de lado, se trata de valores. Necesitamos cambiar los valores en el corazón de cómo manejamos nuestros negocios”.

También hubo tiempo para escuchar casos de empresas comprometidas con el triple impacto como fue el caso de Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien bajo la moderación de Virginia Suárez, presidenta de SB Uruguay y Líder del Consejo Financiero B, compartió con un auditorio Las empresas B en el Mainstream: Caso Bancolombia. “Una banca comprometida entiende que no solo tenemos un rol económico, sino que tenemos otra función que es congregar. Me siento orgulloso de lo que hago, principalmente por estar haciendo la diferencia en una actividad que por muchos está mal vista". En relación al papel que cumplen las entidades financieras, comentó: "Siento que todavía no hay consciencia de las responsabilidades económicas que tienen los financieros".

Emmanuel Faber, Chairman and CEO de Danone Global, se hizo presente en el encuentro a través de un video, en el que dijo: “El camino de Danone con las Empresas B comenzó en 2015 y se aceleró cuando el año pasado, decidimos que convertirnos en una empresa B sería uno de lo 9 objetivos de Danone para el 2030. Estoy muy feliz y orgulloso, porque tan solo 2 años después de comenzar, ya tenemos el 30% de las ventas certificadas como empresa B y, por cierto, me gustaría anunciar y compartir que en Argentina además de Aguas Danone, que ya es Empresa B, ahora tenemos Nutricia Bago, una empresa de nutrición temprana como Empresa B".

Luego se hizo presente Juan Garibaldi, vicepresidente Latam de Danone Waters, quien explicó el trabajo y los desafíos de Danone, que revoluciona el mercado cada día: “Tenemos un compromiso formal de poder reducir nuestra huella de carbono, tenemos una cultura regenerativa. Pero estos compromisos no podemos hacerlo solos, todos somos responsables”, afirmó.

El cierre de las plenarias del día 1 estuvo a cargo de María Paz Cigarán, co-fundadora y CEO de Libélula y Gonzalo Muñoz, Champion COP25 y Co-fundador de Sistema B, quienes compartieron los desafíos de de la crisis climática e inequidad en el marco de la COP25, que se llevará a cabo en Chile durante diciembre de este año.

En su plenaria Gonzalo Muñoz declaró en nombre del movimiento B la emergencia climática, instando e invitando a todos los agentes de cambio y las empresas B presentes a sumarse a esta iniciativa global. “El movimiento B declara la emergencia climática y se compromete a llegar al carbono neutro para el 2030. El poder está en nuestras manos” dijo ante el auditorio lleno en la Báscula del complejo de las naves.

Por la tarde se dio espacio a talleres e iniciativas transformadoras, donde se presentaron soluciones innovadoras frente a desafíos comunes. Los asistentes se sumaron a múltiples iniciativas transformadoras en formato de paneles de conversación en torno a los ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible), donde referentes de diversas industrias compartieron tips, tendencias y casos de éxito para llevarlos a la práctica.

Desde los Inicios de las empresas B hasta las alianzas y el rol del Estado y las organizaciones frente a la inequidad y la crisis climática

La primera plenaria de la mañana del día 2 estuvo a cargo de Jeff Furman, ex presidente de Ben & Jerrys, moderado por Juan Pablo Larenas, director ejecutivo de Sistema B Internacional quien también asume un importante reto como Global Partner Lead de B Lab. Jeff es uno de los pioneros del movimiento B, compartió reflexiones sobre el inicio de Ben & Jerrys: “La empresa abrió sus puertas en 1978, la visión era tener una empresa chiquitita”. Sin embargo, lograron expandirse y vender parte de ella a Unilever, manteniendo el propósito de justicia social. Invitó a los presentes a ser “coherentes con lo que decimos y hacemos” y sobre el cierre afirmó: “La desigualdad es un problema mundial, hace que la democracia sea imposible y la democracia es un derecho fundamental.”

Luego llegó el turno de una charla cargada de emociones donde Marina Silva, política, ecologista y pedagoga brasileña, junto con Yolanda Kakabadse, ex presidenta de WWF Internacional y miembro del B Team, mantuvieron un diálogo sobre el rol del Estado y las organizaciones internacionales frente a la crisis climática y la inequidad. Este panel fue moderado por Facundo Garretón, diputadoargentino y emprendedor.

Marina Silva se refirió a los actuales incendios de la Amazonia y el papel del Estado brasileño: “Las quemadas siempre sucedieron, pero es la primera vez que estas crecieron por estímulo del propio gobierno”. Expresó además, que sus sentimientos actuales tienen que ver con la “tristeza, indignación y vergüenza”. Además, comentó que estos sentimientos han llevado al pueblo brasileño a sentirse más responsables del desastre ambiental: “A partir de la tristeza, indignación y vergüenza, donde Brasil se sentía como un villano, fue tomando conciencia de la responsabilidad en la protección ambiental”, afirmó.

Por su parte, Yolanda Kakabadse comentó el papel relevante que tienen las organizaciones internacionales en el apoyo frente a los problemas ambientales: “Desde visiones integradoras que se puedan contribuir con soluciones”, afirmó. En relación a la crisis ambiental actual, comentó: “Creo que los problemas globales son el resultado de la cima de los pequeños problemas. La agenda global puede tener muchas políticas. Pero si no tiene un trabajo de base, no tiene resultado. Los partidos y los políticos hacen políticas de corto plazo para perpetuar su vida política. Y no se enfocan en lo de largo plazo. Tenemos que hacer política para enfocarnos en los principios y en los valores que son necesarios e innegociables, lo ambiental por ejemplo”.

Por último, Marina Silva agregó la importancia de que la ciudadanía se comprometa: "La sociedad debe exigir políticas a largo plazo. Hay que crear comunidades políticas internacionales que no se apeguen a ideologías particulares."

En el último panel Ignacio Gómez, dDirector de Egg Tech; Silvia Flores, directora ejecutiva de La Juanita y Henry Murrain, director ejecutivo de Corpovisionarios conversaron respecto a la importancia de las alianzas y espacios con la sociedad civil frente a los ejes temáticos del encuentro +B. Este panel, fue moderado por Tania Rodríguez, presidenta de Sistema B México y Fundadora de Plataforma CO.

Hacia el final de las plenarias del día 2 hubo un espacio de llamado a la acción, donde integrantes del movimiento B se proclamaron frente al incendio del Amazonas: “Este desastre puede crecer muchísimo, son más de 500 especies muriendo por nuestro ego. Nosotros aquí solamente venimos a pedir su voz”.

El cierre de las ponencias de este segundo día, estuvo a cargo de René Calpanchay, CEO de los Pueblos Originales SAS, quien dijo: “El futuro que tenemos que construir es difícil, pero hay que construirlo con amor. Cuando el problema es grande hay que ir a lo simple y a lo grande. Nosotros tenemos que luchar por las grandes desigualdades”.

Luego del almuerzo, media docena de foodtrucks tuvieron la misión de deleitar los paladares de los más de 1.300 asistentes, se llevaron a cabo encuentros de trabajo por comunidad e industria para generar conversaciones y lograr acuerdos por sectores frente a la crisis climática y a la inequidad desde el mercado. En el caso de las industrias se dividieron en Agro, Alimentos, Moda, Tecnología, Finanzas, Petróleo, Gas y Construcción, mientras que en el caso de las comunidades fueron Políticas Públicas y Abogados B, Ciudades +B y Comunidades B Locales, Consultores B, Empresas B y Academia B.

Conexión con la naturaleza y cierre con un festival

El día 3 -viernes-, comenzó con un circuito de aprendizaje y transformación en la Reserva Natural Divisadero Largo. Por la tarde se celebró el cierre del encuentro +B, con el FiiS (Festival Internacional de Innovación Social) donde participaron más de 10 bandas en vivo y hubo charlas sobre innovación social. La entrada fue libre y gratuita y quienes asistieron pudieron hacerlo canjeando la entrada por una donación para el Banco de alimentos de Mendoza, Kimén asociación civil sin fines de lucro y el grupo deportivo Los Caciques del penal Almafuerte

Anuncios 2019

Durante el transcurso del día 2 se celebró un hecho histórico, donde B Lab y Sistema B anunciaron que por primera vez, organizarán juntos el próximo encuentro a nivel. Srá en abril 2021 en México.

Encuentro +B 2019 en números

430 kilos de cartón se utilizaron para la señalética.

27.000 tapitas se utilizaron para la señalética.

200 kilos de descarte textil se utilizaron para el kit de bienvenida.

5.000 botellas recicladas y todos los residuos tendrán una disposición final en una organización de recuperadores urbanos.

La señalética fue un trabajo artesanal y colaborativo donde todos los elementos fueron reutilizados y su pintura al agua.

Todas las estructuras de maderas son reutilizadas.

3.300 participantes en el proceso y la agenda abierta.

83 empresas apoyando a que suceda.

21 organizaciones sociales participando activamente.

150 voluntarios participaron del proceso de creación del encuentro.

62 líderes sociales presentes para compartir y difundir en sus organizaciones.

26 empresas locales apoyaron a la implementación.

13 países distintos fueron parte de la co-creación.

11 empresas crearon acciones de impacto en cadenas de valor de micro-emprendedores locales, en la mejora de la calidad de vida en cárceles, la capacitación en oficios y talleres educativos.

500 toneladas de carbono serán compensadas

26 medios de comunicación están colaborando con la difusión de este gran encuentro.

3500 personas asistirán al encuentro y al fiiS.

198 propuestas para llevar a cabo acciones de impacto a partir de la charla de Teoría U de Otto Scharmer, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nepal, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

16 artistas compartiendo su música en el festival.

8 emprendedores compartiendo sus historias para motivar la colaboración radica

15 trabajos académicos presentados para diseñar, medir y co-crear acciones de impacto a nivel académico, social, público y privado.

Acerca de Sistema B

Sistema B cree que los gobiernos, las ONG, los movimientos sociales, los ciudadanos y la RSC de los negocios, todos juntos, no son lo suficiente para resolver los problemas sociales y ambientales actuales a larga escala. Por eso nuestra misión es construir ecosistemas favorables para redefinir el concepto de éxito en los negocios, en los mercados y en la economía, para que las metas de desarrollo también se alcancen por medio de las fuerzas del mercado.



Sistema B promueve las Empresas B y compromete a grandes players del mercado, inversionistas, académicos, líderes de opinión pública, movimientos de jóvenes, abogados, gobiernos y ciudades en busca de objetivos en común impulsados por innovaciones de mercado y jurídicas.

Creado en abril de 2012, existen hoy, en América Latina, 10 Sistemas B Nacionales, un Sistema B Internacional y 7 Comunidades B locales, todos siguiendo el mismo modelo operativo sistémico. Más información en www.sistemab.org