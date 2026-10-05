Mantello Neumáticos desembarca en San Juan para impulsar la logística minera y energética

Mantello Neumáticos reafirmó su objetivo de ser un aliado estratégico en la provincia, apoyando sectores clave para el crecimiento regional.

Encuentros de negocios y mirada técnica

Más allá de la muestra de productos y soluciones de taller, Mantello Neumáticos formó parte de las mesas de trabajo, talleres y espacios de networking pensados para vincular a empresarios, transportistas, operadores logísticos, firmas energéticas y representantes del sector público.

"Entendemos que detrás de cada flota de camiones y de cada operación en alta montaña hay trabajadores, familias y cadenas productivas que necesitan viajar con seguridad y eficiencia", destacaron desde el equipo de la firma. "Llegar con fuerza a San Juan implica comprometernos con el desarrollo local, aportando capacitación continua, tecnología de vanguardia y un acompañamiento profesional que entienda los verdaderos desafíos del terreno".

La apuesta de Mantello Neumáticos en territorio sanjuanino apunta a respaldar de manera directa a los proveedores mineros y de energías renovables, sectores que exigen máxima resistencia y confiabilidad. Con este desembarco, la compañía reafirma su compromiso de ser un aliado estratégico en la carretera, priorizando la seguridad vial, la eficiencia operativa y el crecimiento sustentable de la infraestructura productiva regional.

Sobre Mantello Neumáticos

Con una amplia trayectoria en el rubro automotor y de tránsito pesado en Mendoza y la región de Cuyo, Mantello Neumáticos ofrece soluciones integrales en venta de neumáticos, servicios de taller especializado, alineación, balanceo y asesoramiento técnico para flotas comerciales, mineras e industriales. Su modelo de atención prioriza el contacto humano, la innovación constante y el respaldo en el camino.