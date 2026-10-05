En el marco de un acelerado crecimiento industrial en la región, Mantello Neumáticos consolidó su presencia en la provincia de San Juan al participar protagónicamente en el 5º Seminario de Transporte y Logística: Competitividad para el Sector Minero y Energético.
Mantello Neumáticos desembarca en San Juan para impulsar la logística minera y energética
La expansión de Mantello Neumáticos en San Juan se materializó en el 5º Seminario de Transporte y Logística, destacando soluciones para el tránsito pesado
El encuentro, realizado en el SUM de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), fue organizado por la Unión Propietarios de Camiones (UPROCAM) junto a la casa de altos estudios, y contó con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del gobierno sanjuanino.
Con una propuesta enfocada en la cercanía y el valor humano, la empresa especializada en soluciones integrales de neumáticos, distribuidor oficial de las marcas Bridgestone y Firestone, desplegó un estand interactivo orientado al tránsito pesado, la minería y el transporte multimodal. Durante la jornada, referentes del sector conversaron con el equipo técnico de Mantello, compartiendo experiencias sobre el impacto del mantenimiento preventivo, el rendimiento kilométrico en caminos de alta exigencia y la optimización de los costos logísticos.
Encuentros de negocios y mirada técnica
Más allá de la muestra de productos y soluciones de taller, Mantello Neumáticos formó parte de las mesas de trabajo, talleres y espacios de networking pensados para vincular a empresarios, transportistas, operadores logísticos, firmas energéticas y representantes del sector público.
"Entendemos que detrás de cada flota de camiones y de cada operación en alta montaña hay trabajadores, familias y cadenas productivas que necesitan viajar con seguridad y eficiencia", destacaron desde el equipo de la firma. "Llegar con fuerza a San Juan implica comprometernos con el desarrollo local, aportando capacitación continua, tecnología de vanguardia y un acompañamiento profesional que entienda los verdaderos desafíos del terreno".
La apuesta de Mantello Neumáticos en territorio sanjuanino apunta a respaldar de manera directa a los proveedores mineros y de energías renovables, sectores que exigen máxima resistencia y confiabilidad. Con este desembarco, la compañía reafirma su compromiso de ser un aliado estratégico en la carretera, priorizando la seguridad vial, la eficiencia operativa y el crecimiento sustentable de la infraestructura productiva regional.
Sobre Mantello Neumáticos
Con una amplia trayectoria en el rubro automotor y de tránsito pesado en Mendoza y la región de Cuyo, Mantello Neumáticos ofrece soluciones integrales en venta de neumáticos, servicios de taller especializado, alineación, balanceo y asesoramiento técnico para flotas comerciales, mineras e industriales. Su modelo de atención prioriza el contacto humano, la innovación constante y el respaldo en el camino.
En pocas palabras
- Mantello Neumáticos: desembarcó en San Juan para participar del 5.º Seminario de Transporte y Logística, enfocado en el sector minero y energético.
- Soluciones: la empresa presentó un estand interactivo con soluciones para tránsito pesado, minería y transporte multimodal, destacando el mantenimiento preventivo.
- Compromiso: la compañía reafirmó su objetivo de ser un aliado estratégico en la provincia, apoyando sectores clave para el crecimiento regional.