La Asociación de Ejecutivos de Mendoza celebró su gran Gala Anual y reconoció a los líderes productivos del 2026

Durante su discurso de apertura, el presidente de AEM, Jorge Mosso, expresó “Esta noche distinguimos la labor, la trayectoria y el compromiso de los ejecutivos y empresarios mendocinos, reconociendo a quienes, en un año lleno de exigencias, sostuvieron sus empresas, arriesgaron, invirtieron y generaron un impacto real en el desarrollo productivo de nuestra comunidad”.

Además, destacó que “Mendoza es una provincia sana, que hizo del equilibrio fiscal una política de Estado mucho antes de que fuera norma en el país. Y ese orden le permite bajar impuestos. La respuesta de fondo es la complementación de otros sectores a una matriz productiva diversificada. A sectores que son nuestro orgullo -la vitivinicultura, la agroindustria y el turismo- hoy sumamos la madurez técnica y cívica para desarrollar la minería, la energía y la economía del conocimiento”.

El presidente de AEM, Jorge Mosso, junto a Marcelo Benedetti y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, acompañó la velada y señaló que “Siempre es un gusto acompañar a AEM, un espacio fundamental de interacción entre el sector público y privado que tiene una capilaridad enorme con los dueños de PyMEs y los ejecutivos que gestionan el día a día de sus empresas. El verdadero motor del desarrollo son los empresarios, productores y trabajadores; por eso la responsabilidad del Estado es acompañarlos con infraestructura, seguridad jurídica, menos burocracia y una baja progresiva de la presión tributaria”.

Todos los ganadores de la XXI Edición

El premio al Ejecutivo del Año fue para Marcelo Benedetti (Granja Benedetti): “Quienes nos conocen saben que trabajamos muchísimo y que venimos de muy abajo; me ha tocado realizar cada una de las tareas que hoy hace nuestro personal y creo que ese es un mérito enorme. Detrás de todo esto hay un trabajo gigante, sacrificio y capacitación constante para que la gente se sienta bien atendida en nuestros locales. Quiero agradecer este reconocimiento a AEM, a los empresarios que confiaron en nosotros y en especial a mi hermano y socio, a mi esposa y mis hijas, y a todo el equipo de trabajo de la empresa que hoy es una verdadera familia”, expresó.

Por su parte, la distinción Ejecutivo PyME del año la recibió muy emocionado Ariel Fabrizio (Entre Dos): “Gracias a AEM y a mi familia. Es un desafío permanente liderar una pyme; hoy me gustaría compartir con ustedes que estoy muy orgulloso de hacerlo desde Mendoza, porque creo que tenemos la capacidad de de crear marcas, empresas que producen y son iniciativa de nuestra provincia”, señaló el empresario.

La distinción Ejecutivo PyME del año la recibió muy emocionado Ariel Fabrizio (Entre Dos).

Las restantes categorías distinguieron a:

Bodega Boutique: Riccitelli Wines

Riccitelli Wines Empresa del Sector Energético, Petrolero y Minero: Genneia - Parque Solar San Rafael

Genneia - Parque Solar San Rafael Proyecto Inmobiliario: Vesta – Criba

Vesta – Criba Empresa del Sector Comercial: Yacopini BYD

Yacopini BYD Empresa del Sector Logístico: Andreu Soluciones Logísticas

Andreu Soluciones Logísticas Empresa del Sector Servicios Financieros: Banco Galicia

Banco Galicia Empresa del Sector Seguros: Mercantil Andina

Mercantil Andina Empresa del Sector Salud: Clínica de Cuyo

Clínica de Cuyo Empresa del Sector Gastronómico: Zappa Cocina Mendocina

Zappa Cocina Mendocina Hotelería Boutique: Hualta Winery Hotel

Hualta Winery Hotel Cambio Generacional: Chirca

Chirca Empresa del Sector Agroindustrial: Corazón de Lunlunta

Corazón de Lunlunta Empresa del Sector Exportador: Trivento

Trivento Empresa del Sector Conocimiento y Base Tecnológica: Bioboxmed

Bioboxmed Empresa Creadora de Empleo: Granja Benedetti

Granja Benedetti Empresa de Triple Impacto: Doña Paula

La noche tuvo un momento muy especial con la entrega de dos distinciones: la primera, el Premio a la Trayectoria para Diego Pérez Colman e Hipercerámico. Fundada en 1980 por Jorge Gauna, la empresa es un referente de la construcción y el diseño con presencia en Cuyo. Desde hace 30 años, la trayectoria de su gerente general, Diego Pérez Colman, está estrechamente ligada a su crecimiento y consolidación.

Gerardo Aparicio, Andrés Zavattieri y Jorge Mosso.

En tanto, el Reconocimiento del Año fue para Fundavita, Fundación por la Vida y contra el Cáncer, organización sin fines de lucro con 30 años de intachable trayectoria que trabaja en toda la provincia junto a los hospitales públicos, acompañando a los pacientes oncológicos y oncohematológicos (infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores) y su entorno.

Al igual que ocurrió con el Foro Anual AEM, realizado el pasado mes de agosto, la Fiesta fue declarada de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza. Este respaldo a las dos grandes citas de su agenda anual refuerza el compromiso con la comunidad empresarial mendocina y renueva las energías seguir trabajando en el mismo camino.