Cada delegación está conformada por hasta cuatro participantes y dos profesores responsables de cada país. En el caso de Argentina, este año llevó a tres mendocinos de los cuales dos regresaron con medallas de bronce y uno con mención de honor.

Olimpiadas de Biologia-examenes.jpeg Bruno Vargas, en un momento de uno de los tantos exámenes que rindió para llegar a las Olimpíadas de Biología en Madrid. Gentileza UNCuyo

Durante una intensa semana -la primera de septiembre-, los estudiantes debieron atravesar pruebas que constaron de al menos tres exámenes prácticos y dos exámenes teóricos. Para los prácticos, hubo una parte experimental y otra teórica donde se aplican conceptos en laboratorio. En cuanto a los exámenes teóricos se realizan uno tras otro (de unas cinco horas de duración) y cada uno abarca siete áreas de desarrollo.

Biología celular y bioquímica, anatomía y fisiología animal o vegetal, genética y ecología, entre otros tópicos formaron parte de las olimpíadas en España.

Gracias a sus desempeños y resultados, Franco Iván Klita y Bruno Manuel Vargas Cogliati obtuvieron un bronce cada uno, mientras que Máximo Augusto Poggio Sendra fue reconocido con una mención de honor. Los tres son estudiantes de colegios secundarios de la UNCuyo.

Lo mejor: compartir con sus pares del mundo la pasión por la biología

Franco Klita y Máximo Poggio son alvearenses y van a la Escuela de Agricultura; Bruno Vargas asiste al Liceo Agrícola y Enológico y vive en Guaymallén. La cuarta integrante argentina fue la bonaerense Malena Calo (de la Escuela Escocesa San Andrés), quien cosechó una medalla de bronce como Klita y Vargas. En tanto, Poggio fue distinguido con una mención de honor.

Franco Klita está cursando el quinto de los seis años que componen su secundaria de Alvear, perteneciente a la casa de altos estudios de la UNCuyo y cuyos egresados reciben el título de Técnico en Producción Agropecuaria.

"Compartir las costumbres, las mismas cosas que nos apasionan de la biología y los conocimientos con chicos de tantos países fue una experiencia irrepetible, muy divertido”, expresó Franco Klita, quien destacó su alegría por haber vivido este viaje con Máximo Poggio: "Él va a sexto y yo a quinto, vamos al mismo colegio, me puso muy feliz viajar con alguien que ya conocía”.

Respecto a las olimpíadas, el joven estudiante sostuvo que "había que estudiar mucho para tener un buen rendimiento, tanto en los exámenes prácticos como teóricos, acerca de diferentes temáticas vinculadas a las ciencias biológicas; todavía sigo sorprendido con la primera medalla de bronce que gané; estoy orgulloso de haber representado al país en una competencia internacional como ésta”.

Olimpiadas de Biologia-Franco Klita.jpeg El alvearense Franco Klita desplegó la bandera argentina al momento de recibir su medalla de bronce. Gentileza Franco Klita.

Bruno Vargas, por su parte, es un apasionado por la genética, llevaba tres años participando en olimpíadas de biología de nuestro país y su anhelo era llegar a esta máxima instancia internacional. Él está en quinto, y como sus pares egresará con una tecnicatura orientada a la agricultura y enología, esta vez desde el Liceo perteneciente también a los colegios de la UNCuyo.

“Perseguir lo que a uno le gusta y que el ámbito escolar te lo permita, es lo que te hace progresar y alcanzar estos objetivos”, considera Bruno, quien no tiene aún definida su carrera de grado pero sabe muy bien que elegirá algo relacionado con la biología.

El joven alumno del Liceo reveló que fue su primera experiencia de vida y no sólo académica. "Nunca había salido del país ni me había subido a un avión", confesó el joven, quien por ejemplo no conoce Buenos Aires. "Me encantó desde lo turístico, conocí un montón de lugares increíbles; además se formó un grupo humano muy lindo, y aprendí mucho de otras culturas en el intercambio con los chicos de los otros países", remarcó.

En cuanto a la competencia en sí, Vargas detalló: "Rendimos dos teóricos y tres prácticos, estuvo bueno porque la visión que le pusieron es ver cómo la biología puede ser aplicada a distintos casos de la vida cotidiana, los prácticos los asociaron a casos de criminalística".

En noviembre los tres estudiantes mendocinos participarán de la Olimpíada Argentina de Biología, ahora como exolímpicos iberoamericanos y asistentes.

Un largo camino a Madrid

Del 3 al 9 de septiembre se realizaron las olimpíadas en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y los jóvenes estuvieron acompañados por Facundo Contreras, docente del Departamento de Ciencias Naturales, y Matías Pellegrino, docente del Departamento de Microbiología e Inmunología, ambos integrantes del Comité Organizador Ejecutivo de la Olimpíada Argentina de Biología (OAB).

El camino que llevó a los estudiantes de la UNCuyo hasta la capital española inició con pruebas colegiales y provinciales que les permitieron clasificar para participar de la OAB, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Tomaron clases intensivas con profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En cada encuentro abordaron temas que van desde el nivel subatómico de organización hasta la biósfera, entrenándose en las distintas ramas de la Biología.

Olimpiadas de Biologia-Franco Klita y Maximo Boggio.jpeg De General Alvear hasta Madrid, España, viajaron los jóvenes Franco Klita y Máximo Poggio. Gentileza Franco Klita.

Esta etapa culminó con los exámenes eliminatorios que definieron –entre alumnos de 30 colegios de todo el país- su ingreso a la delegación argentina que compitió en la instancia iberoamericana en España. Y para cumplir los máximos objetivos, cada cual cosechó distinciones entre 49 competidores de 14 países como Portugal, España, Brasil, México, Perú, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Colombia, Bolivia y Costa Rica.

En la historia de estas Olimpíadas Iberoamericanas de Biología, México es el país que más premios ha ganado -entre medallas de oro, plata, bronce y menciones de honor-, le sigue Brasil, luego España y en cuarto lugar, Argentina.