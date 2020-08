Compartí Share on whatsapp





JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-CUARTO PODER JUDICIAL MENDOZA en autos Nº CUIJ: 13-05080453-9 (012054-405660) caratulados: “SCHLEGEL FEDERICO WERNER Y DELFINO ANDREA C/ CARRIZO MARTHA NORMA P/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS”, hace saber a la Sra. MARTHA NORMA CARRIZO (demandada), lo que a fs. 6 y 11 el Tribunal proveyó: “Mendoza, 07 de Febrero de 2020.- AUTOS Y VISTOS: …., RESUELVO: I.- Hacer lugar a la ejecución de honorarios intentada por los Dres. Federico Werner y Andrea Delfino contra la Sra. MARTHA NORMA CARRIZO y en consecuencia ordenar que prosiga la ejecución adelante hasta tanto la parte actora reciba íntegro pago del capital reclamado, o sea la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000), con más las costas y los intereses que correspondan.- II.- Regular los honorarios profesionales del Dr. Federico Werner Schlegel en la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 11.812,50) y de la Dra. Andrea Delfino en la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 11.812,50) más I.V.A en caso de corresponder. - III.- Hacer saber al ejecutado que dentro de los TRES DÍAS de notificado de la presente puede deducir oposición escrita a la presente sentencia.- IV.- Imponer las costas al accionado (art. 35 y 36 del CPCCyT).- V.- Dar intervención a la Caja Forense.- REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- VP Firmado: JUEZ DR. MARIANO GABRIEL URRUTIA Juez”. A fs. 11 el Tribunal proveyó: “Mendoza, 03 de Marzo de 2020.- … Previo a todo, notifíquese la resolución dictada a fs. 6 a la demandada mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario UNO por tres veces y en las Paginas web del Poder Judicial y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Circunscripción que corresponda (art. 72 del C.P.C.C. y T.).- Firmado: DRA. ESTER FRECENTESE. Secretario

Publica: 12, 18, 21/8/20